MV Agusta: Mehr Unterstützung für das zweite Team

In der Supersport-WM 2025 werden wir erneut zwei Teams sehen, die mit MV Agusta antreten. Während die Fahrerpaarungen inzwischen feststehen, ist unklar, ob eine der Mannschaften den Nummer-1-Status bekommt.

Seit November 2015 kümmert sich der Schweizer Andrea Quadranti mit seinem Team um den Auftritt von MV Agusta im SBK-Fahrerlager. 2024 kam die Motozoo-Truppe hinzu, seither sehen wir vier F3 800 in der Startaufstellung der Supersport-Klasse. Federico Caricasulo wurde WM-Siebter, brauste als Zweiter in Magny-Cours aufs Podium und in der Hälfte der 24 Rennen in die Top-6. Der Vizeweltmeister von 2019 hat seinen Deal mit Motozoo für nächstes Jahr verlängert, der 19-jährige Australier Luke Power hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Ende 2025 und bleibt sein Teamkollege.

Das Team MV Agusta Reparto Corse stellt sich neu auf, denn Marcel Schrötter wechselt zu Wepol Ducati und Bahattin Sofuoglu zu Motoxracing Yamaha in die Superbike-WM. Als Nachfolger kommen der langjährige Moto2-Pilot Bo Bendsneyder (25) und Ex-Moto3-WM-Fahrer Filippo Farioli (19).

Für nächste Saison bekommt Motozoo den Status eines «offiziell werksunterstützten» Teams, was Gratisersatzteile vom Hersteller aus Varese bedeutet. Ob MV Agusta Reparto Corse den Nummer-1-Status behält, oder die beiden Teams gleichgestellt werden, ist noch nicht entschieden.

«Wir haben dieses Jahr bei null begonnen, jetzt werden wir zu einem Werksteam, das macht uns sehr stolz», erzählte Caricasulo euphorisch. «Das bedeutet, dass wir großartige Unterstützung bekommen. Mal sehen, was wir daraus machen.»

Teams & Fahrer Supersport-WM 2025:



Ducati:

Feel Racing: Philipp Öttl (D)

EAB: Loris Veneman (NL)

Wepol: Marcel Schrötter (D), Ondrej Vostatek (CZ)

Althea: Simon Jespersen (DK), Leonardo Taccini (I)

VerdNatura Orelac: Jorge Navarro (E)

D34G: van Straalen?

Renzi Corse: Debise?



Yamaha:

Evan Bros: Can Öncü (TR), Aldi Mahendra (IND)

Pata Ten Kate: Stefano Manzi (I), Yuki Okamoto (J)

GMT94: Lucas Mahias (F), Michael Rinaldi (I)

VFT: Niccolo Antonelli (I), noch offen



MV Agusta:

Motozoo Me Air: Luke Power (AUS), Federico Caricasulo (I)

Reparto Corse: Bo Bendsneyder (NL), Filippo Farioli (I)



Honda:

Petronas MIE: Kaito Toba (J), Khairul Idham Pawi (MAL)



Kawasaki:

Kawasaki WorldSSP: Jeremy Alcoba (E)

MTM: noch offen

Prodina: noch offen



Triumph:

PTR: Tom Booth-Amos (GB), Oliver Bayliss (AUS)



QJMotor:

QJMotor Factory: Raffaele De Rosa (I), noch offen