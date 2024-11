Asiens Hoffnung: Aldi Mahendra hat zwei Jahre Zeit

Als erster Indonesier, der eine Motorrad-Weltmeisterschaft gewinnen konnte, ist Aldi Mahendra in seiner Heimat bereits ein Star. Nun hat der Teenager zwei Jahre Zeit, sich in der Supersport-WM zu etablieren.

In überzeugender Weise gewann Aldi Mahendra die diesjährige Supersport-WM 300. Der Yamaha-Pilot holte zwar nur einen Sieg, stand jedoch in 8 der 16 Rennen auf dem Podium und war immer in der vorderen Gruppe zu finden. Der Hauptunterschied jedoch zu seinen WM-Rivalen Loris Veneman und Inigo Iglesias (beide Kawasaki): Er punktete in jedem einzelnen Rennen und leistete sich nicht einen Rennsturz!

Yamaha belohnt den 18-Jährigen mit dem Aufstieg in die Supersport-WM. Im starken Team Evan Bros wird Mahendra eine neue R9 fahren. Für Yamaha ist der 300er-Weltmeister von großer Bedeutung, denn Indonesien ist ein großer und wachsender Markt. Auch das italienische Team hofft, davon zu profitieren.

«Er hat mich beeindruckt und er könnte auch auf Marketingebene interessant sein, da Indonesien eine Bevölkerung von 278 Millionen Einwohnern hat und er dort bereits ein Star ist. Wer weiß, vielleicht eröffnen sich neue Möglichkeiten», sagte Teamchef Fabio Evangelista unseren Kollegen von Corsedimoto. «Wir haben einen Zweijahresvertrag mit ihm. Unser Team wird den Namen bLU cRU Evan Bros annehmen, weil Mahendra im Yamaha-Förderprogramm gewachsen ist. Wir werden großartig unterstützt, praktisch genauso wie Ten Kate.»

Fahrerisch traut Evangelista seinem Schützling Top-10-Platzierungen zu. «Und im Nassen vielleicht ein paar größere Erfolge», ergänzte der Italiener.

Auf dem Cremona-Circuit hat Evan Bros am 8. und 9. November erstmals mit Mahandra die R9 getestet.