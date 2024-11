Jorge Navarro (Ducati) erneut als Ersatz in Moto2

Stefano Manzi ist beim anstehenden Saisonfinale der Moto2 in Barcelona nicht der einzige Vertreter aus der Supersport-WM. Als Ersatz für den verletzten Joe Roberts kommt erneut Jorge Navarro zum Zuge.

American-Racing-Pilot Joe Roberts flog im zweiten Training der Moto2 auf Phillip Island unglücklich von seiner Kalex und brach sich das Kahnbein im rechten Handgelenk. In Buriram und Sepang wurde der US-Amerikaner sehr würdig von Jorge Navarro vertreten – der Spanier brauste beim Malaysia-GP als Zweiter auf das Podium!

Dazu muss man wissen: Navarro stammt aus der Gemeinde La Pobla de Vallbona, die von den schlimmen Überflutungen hart getroffen wurde. Es war bemerkenswert, wie Navarro die Tragödien verdrängen konnte. «Ich kenne etliche Menschen, die betroffen sind. In meinem Umfeld geht es zum Glück nur um große materielle Verluste, aber es ist alles sehr nahegekommen», erklärte der 28-Jährige. «Die einzige Möglichkeit für mich war, mich total abzukapseln und in einen Tunnel zu flüchten. Anderes wäre es nicht gegangen. Es ging dann nur noch um eines, das perfekte Rennwochenende.»

Roberts hoffte auf eine Rückkehr für das Saisonfinale am kommenden Wochenende in Barcelona, doch am Mittwochvormittag wurde von American Racing erneut Navarro als Ersatz bestätigt. Dort trifft der Spanier auf seinen Supersport-Kollegen Stefano Manzi (Yamaha), der wiederum bei VR46 als Ersatz einspringt.

Für 2025 hat sich Navarro bereits mit Orelac Ducati geeinigt.