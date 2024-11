Yamaha-Großaufgebot: Jetzt sind alle Fahrer bestätigt

Im Rahmen des SBK-Finales in Jerez präsentierte Yamaha Mitte Oktober sein Programm für die Supersport-WM 2025. Jetzt stellte der japanische Hersteller sein Fahrersextett vor.

2016 eroberte Kenan Sofuoglu seinen fünften WM-Titel in der Supersport-Klasse, es war der letzte für Kawasaki. Ab 2017 dominierte Yamaha die Meisterschaft und triumphierte mit Lucas Mahias, Sandro Cortese, Randy Krummenacher, Andrea Locatelli und zweimal Dominique Aegerter.

Weil die Supersport-WM auf Grund der Überlegenheit der R6 immer mehr zu einem Yamaha-Cup verkam, trug Promoter Dorna den Marktentwicklungen Rechnung und etablierte 2022 die Next-Generation-Regeln. Mit diesen sind auch Motorräder mit deutlich mehr Hubraum erlaubt, als es die früheren Vorschriften mit 600 ccm für Vier-, 675 ccm für Dreizylinder- und 750 ccm für Twin-Motoren vorsahen.



2024waren Yamaha, Kawasaki und Honda noch mit ihren 600-ccm-Vierzylinder-Maschinen dabei, nächstes Jahr wird das nur noch Honda sein. Denn Kawasaki präsentierte die neue ZX-6R Ninja mit 636 ccm und Yamaha die R9 mit einem 890-ccm-Dreizylinder-Aggregat.



Damit einher geht bei Yamaha eine Stärkung des Supersport-Programms für 2025, hinter dem neben Yamaha Europa auch Yamaha Japan steht.



Es wird drei unterstützte Teams mit je zwei Fahrern geben, neben den Weltmeister-Mannschaften Ten Kate und Evan Bros auch GMT94.



Seit Mitte Oktober sind die Fahrer für regelmäßige Besucher von SPEEDWEEK.com keine Unbekannten mehr.



Yamaha Europa hat drei unter Vertrag genommen: Neben Vizeweltmeister Stefano Manzi sind das der von Kawasaki kommenden Türke Can Öncü und der langjährige Superbike-WM-Pilot Michael Ruben Rinaldi.



Yamaha Japan bringt Yuki Okamoto in die Weltmeisterschaft, der dieses Jahr die nationale Superbike-Meisterschaft gewann und zuvor bereits zweimal mit der R6 Supersport-Champion war.



Um die Wichtigkeit der Nachwuchspyramide zu unterstreichen, befördert Yamaha Supersport-300-Weltmeister Aldi Mahendra aus Indonesien in die nächsthöhere Kategorie.



Die Teamaufstellungen sehen wie folgt aus:



Ten Kate: Stefano Manzi (I), Yuki Okamoto (J)

Evan Bros: Can Öncü (TR), Aldi Mahendra (IND)

GMT94: Lucas Mahias (F), Michael Rinaldi (I)



Am 7./8. November wird es auf der Rennstrecke in Cremona einen Shakedown-Test mit dem neuen Motorrad geben, bislang hat jedes Team nur eine neue R9 zur Verfügung.



«Wir freuen uns, unser neues Aufgebot für die Supersport-Weltmeisterschaft 2025 bekannt zu geben, das einen neuen Ansatz für uns in der Supersport-Kategorie darstellt», sagte Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli. «Die R9 ist ein sehr wichtiges neues Modell, daher ist es von Bedeutung, in unserem ersten Jahr ein so starkes Aufgebot zu haben. Wir glauben, dass dies die beste Strategie ist, um diese neue Supersport-Ära für Yamaha zu beginnen. Nicht nur, dass wir mit einem breit gefächerten Aufgebot, bestehend aus einer Mischung aus Erfahrung und Jugend, die größte Chance haben, die bestmöglichen Ergebnisse für die R9 in ihrem ersten Jahr zu erzielen, sondern es heißt auch, dass wir einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung dieses neuen Modells leisten können. Die globale Rolle unseres Programms wird durch die Unterstützung der Yamaha Motor Corporation bei der Verpflichtung von Aldi Mahendra und Yuki Okamoto unterstrichen, zwei vielversprechenden jungen Fahrern, die bei Yamaha aufgestiegen sind.»



Während Yamaha in der Weltmeisterschaft bereits 2025 die R9 einsetzen wird, erfolgt der Umstieg in den nationalen Wettbewerben erst 2026.

Alle Supersport-Weltmeister auf Yamaha:

2000 Jörg Teuchert (D)

2009 Cal Crutchlow (GB)

2011 Chaz Davies (GB)

2013 Sam Lowes (GB)

2017 Lucas Mahias (F)

2018 Sandro Cortese (D)

2019 Randy Krummenacher (CH)

2020 Andrea Locatelli (I)

2021 Dominique Aegerter (CH)

2022 Dominique Aegerter (CH)