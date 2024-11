Jeremy Alcoba (22): Kawasaki-Debüt muss warten

Mit der Verpflichtung von Jeremy Alcoba für die Supersport-WM 2025 gelang Kawasaki Puccetti eine Überraschung. Wann der frühere Moto2-Pilot die neue ZX-6R erstmals fahren wird, ist aber offen.

Am 11. Oktober gab Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti die Verpflichtung von Jeremy Alcoba für die Supersport-WM 2025 bekannt. Der 22-Jährige tritt die Nachfolge von Can Öncü an, der von seinem Mentor Kenan Sofuoglu zu Evan Bros Yamaha transferiert wurde. Puccetti Racing ist in der Supersport-Klasse das Aushängeschild von Kawasaki. Kürzlich gaben die Japaner bekannt, für 2025 eine neue und schlagkräftigere ZX-6R zu entwickeln. Alcoba weiß, was von ihm erwartet wird.

Es wurde erwartet, dass der Spanier noch in diesem Jahr einen Supersport-Test absolvieren wird, doch daraus wird wohl erst im neuen Jahr etwas werden. Denn zwei Wochen nach seiner Unterschrift stürzte Alcoba beim Moto2-Event in Malaysia und brach sich dabei links drei Mittelhandknochen. Die Brüche mussten operativ versorgt werden.

«Die Operation war erfolgreich – vielen Dank an Dr. Mir und dem gesamten Ärzteteam für die großartige Arbeit», sagte Alcoba. «Jetzt muss ich mich an die Arbeit machen, damit ich mich so schnell wie möglich erholen und mich auf die kommende Saison vorbereiten kann.»

Alcoba ist ein weiterer stark einzuschätzender Pilot für die Supersport-WM. Was die Schlagkraft der neuen Ninja mit 636-ccm-Motor ist schwerer einzustufen. Es ist davon auszugehen, dass das für 2025 angekündigte neue Motorrad die Vorzüge der frühen und der aktuellen Ninja vereinen wird.