Ana Carrasco in SSP-WM 2025: Nicht die erste Frau

Nach dem Gewinn der WorldWCR wird Ana Carrasco mit dem Team CBO Racing Honda France an der Supersport-WM 2025 teilnehmen. Ihre Vorgängerinnen lassen sich an zwei Händen abzählen.

Als zweifache Weltmeisterin auf der Rundstrecke ist Ana Carrasco die erfolgreichste Frau im internationalen Motorradrennsport. Die Spanierin gewann 2018 die Supersport-WM 300 und in diesem Jahr die Debüt-Saison der Women’s Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR.

Es wurde erwartet, dass Carrasco eine neue Herausforderung für 2025 suchen würde und fand sie in der Supersport-WM im Team CBO Racing Honda France an der Seite von Corentin Perolari. Für die 27-Jährige wird es die erste Saison in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft sein.

Carrasco ist erst die dritte Frau, die einen Vertrag für eine volle Saison unterschrieb. Erste Teilnehmerin war die Italienerin Paolo Cazzola in der Supersport-WM 2010, allerdings wurde ihr nach vier Meetings von ihrem Team Kuja Racing gekündigt. Im selben Jahr trat sie als Wildcard-Pilotin beim Meeting in Misano an. Auf Phillip Island sammelte sie als 14. zwei WM-Punkte, einen weiteren für Platz 15 in Assen.

Die mit Abstand meisten Rennen und auch die meisten Punkte erzielte Maria Herrera in der Supersport-WM. Die WorldWCR-Vizemeisterin bestritt zwischen 2019 und 2021 immerhin 29 Rennen und erzielte insgesamt 14 Punkte. 2021 war die einzige volle Saison.

Als erste Frau, die an einem Rennen der Supersport-WM teilnahm, schrieb die Deutsche Katja Poensgen Geschichte. Genau genommen war es jedoch die Supersport-World-Series, die als Vorgängerin der 1999 gegründeten Weltmeisterschaft gilt. Poensgen startete auf dem Nürburgring mit einer Wildcard und pilotierte eine Suzuki auf Platz 20 ins Ziel.