Kampf hinter den Kulissen: Es geht um fünf WM-Plätze

Das Startfeld für die Supersport-WM 2025 ist bereits gut gefüllt, bezüglich der Teams zeichnen sich mehrere Änderungen ab. Größter Gewinner könnte MV Agusta werden.

Die Einschreibefrist bei Promoter Dorna für die Supersport-WM 2025 läuft, bis Mitte Dezember werden die letzten Entscheidungen getroffen.



Zwei Plätze von Yamaha Thailand müssen neu besetzt werden, der japanische Hersteller stellt sich mit der Einführung der R9 neu auf.



Ein Platz von Barni Ducati wird frei, das Team tritt nächstes Jahr statt mit einem Fahrer bei den Superbikes und einem in der mittleren Hubraumkategorie mit Danilo Petrucci und Yari Montella in der höchsten Klasse an.

Das Team Vince64 Kawasaki hat sich bereits während der Saison zurückgezogen, weil der Teameigentümer mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.



Das ergibt zusammen vier freie Plätze. Ob es mit dem Team ProDina weitergeht, ist fraglich – es könnten sogar fünf Plätze frei werden.

Bewerbungen gibt es bei der Dorna mehrere, allein drei kommen von Teams, die mit einer MV Agusta F3 800 RR antreten würden.



Das Team Extreme Racing Service möchte mit Luca Ottaviani mitmischen, der 31-jährige Italiener bestritt dieses Jahr die Rennen in Misano und Cremona mit Wildcard und brauste in vier Läufen dreimal in die Punkte.



Das Team Flembbo, bislang in der 300er-WM dabei, würde gerne aufsteigen. Gleiches gilt für das Team J Angel, dieses Jahr in der Italienischen Supersport-Meisterschaft am Start.

Beim Team Renzo Corse gibt es Überlegungen, von einem auf zwei Fahrer mit einer Ducati Panigale V2 aufzustocken.



Weitere Interessenten sind vorhanden, aber noch nicht namentlich durchgesickert.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2025:



Ducati:

Feel Racing: Philipp Öttl (D)

EAB: Loris Veneman (NL)

Wepol: Marcel Schrötter (D), Ondrej Vostatek (CZ)

Althea: Simon Jespersen (DK), Leonardo Taccini (I)

VerdNatura Orelac: Jorge Navarro (E), Xavier Cardelus (AND)

D34G: van Straalen? Baldassarri?

Renzi Corse: Debise? Baldassarri?



Yamaha:

Evan Bros: Can Öncü (TR), Aldi Mahendra (IND)

Pata Ten Kate: Stefano Manzi (I), Yuki Okamoto (J)

GMT94: Lucas Mahias (F), Michael Rinaldi (I)

VFT: Niccolo Antonelli (I), noch offen



MV Agusta:

Motozoo Me Air: Luke Power (AUS), Federico Caricasulo (I)

Reparto Corse: Bo Bendsneyder (NL), Filippo Farioli (I)



Honda:

Petronas MIE: Kaito Toba (J), Khairul Idham Pawi (MAL)



Kawasaki:

Kawasaki WorldSSP: Jeremy Alcoba (E)

MTM: Edwards?



Triumph:

PTR: Tom Booth-Amos (GB), Oliver Bayliss (AUS)



QJMotor:

QJMotor Factory: Raffaele De Rosa (I), Niki Tuuli (FIN)