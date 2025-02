Stefano Manzi (Yamaha): Leerlauf erwischt, Sieg dahin

Mit einem Sieg und einem zweiten Platz durch Stefano Manzi startete die Yamaha R9 auf Phillip Island grandios in die Supersport-WM 2025. Der Italiener glaubt, dass die Motorräder in diesem Jahr ausgeglichener sind.

Im vergangenen Jahr schickte Stefano Manzi die Yamaha R6 mit einem Doppelsieg beim Saisonfinale in Jerez in Rente. Nicht wenige fragten sich, ob die für die Supersport-WM 2025 entwickelte R9 ebenso erfolgreich sein würde. Nach Phillip Island am vergangenen Wochenende wissen wir: Das neue Dreizylindermotorrad ist es!

Denn der Ten Kate-Pilot führte die R9 mit einem Sieg im ersten Lauf fulminant ein und legte im zweiten Lauf einen zweiten Platz nach. «Der Wind hatte gedreht und das machte mir zu schaffen», erklärte Manzi. «Irgendwann habe ich einen Weg gefunden, damit klarzukommen, und ich wurde schneller. An der Spitze ging es chaotisch zu, aber ich kam immer besser in Fahrt und auch die Rundenzeiten waren ordentlich.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Valentin Debise und Oliver Bayliss © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Michael Rinaldi und Thomas Booth-Amos © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Oliver Bayliss © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Jaume Masiá und Thomas Booth-Amos © Gold & Goose Xavier Cardelús © Gold & Goose Stefano Manzi gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Booth-Amos, Manzi, Schrötter © Gold & Goose Sieger Stefano Manzi © Gold & Goose Tom Booth-Amos gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Manzi, Booth-Amos, Bendsneyder © Gold & Goose Sieger Tom Booth-Amos Zurück Weiter

Der 25-Jährige weiter: «Ich war nah dran am ersten Platz, aber ein Fehler in der letzten Runde bedeutete, dass ich in den letzten Kurven nicht um den Sieg kämpfen konnte – ich hatte den Leerlauf erwischt. Dennoch ist es ein hervorragendes Ergebnis für das erste Rennwochenende mit einem neuen Motorrad. Das ist ein guter Start, aber es gibt immer noch Raum für Verbesserungen. Das ist ermutigend, denn ich denke, dass das Team und Yamaha das Motorrad weiter verbessern können.»

Auffällig: Nur am Samstag stand mit Marcel Schrötter als Dritter ein Ducati-Pilot auf dem Podium. Dabei war die Panigale V2 in den vergangenen zwei Saisons das dominierende Supersport-Motorrad. «Phillip Island ist immer ein besonderer Event, bei dem Fahrer vorn mitmischen, die man dort normalerweise nicht sieht. In den vergangenen Jahren waren aber Piloten in der Spitzengruppe, die auch sonst um die Podestplätze kämpfen», weiß Manzi. «Ich gehe also davon aus, dass wir in diesem Jahr mehr Hersteller konstant auf vorderen Positionen sehen werden. Es sieht so aus, als ob Fahrer und auch die Motorräder einen Schritt nach vorn gemacht haben.»

Mit 45 Punkten belegt Manzi nach dem Saisonauftakt punktgleich mit WM-Leader Tom Booth-Amos (Triumph) den zweiten Rang.