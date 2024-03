Nicht schon wieder: Arm-OP für Can Öncü (Kawasaki)

Mit zwei Top-9-Platzierungen lief es für Can Öncü beim Supersport-Meeting in Barcelona viel besser als noch auf Phillip Island. Dennoch begab sich der Kawasaki-Pilot unmittelbar nach dem Rennwochenende ins Krankenhaus.

Im April 2023 wurde Can Öncü beim Supersport-Meeting in Assen von Yari Montella (Ducati) vom Motorrad gerammt, wobei der Türke neben einem Armbruch eine schwerwiegende Nervenschädigung im linken Arm erlitt. Weil das Gefühl und die Kraft nicht vollständig zurückkehrten, unterzog sich der Kawasaki-Pilot im November einer riskanten Operation. Spezialisten entnahmen an einer anderen Stelle seines Körpers einen gesunden Nerv, um den geschädigten durch diesen zu ersetzen.

Der Eingriff war erfolgreich, auch wenn der 20-Jährige beim diesjährigen Saisonauftakt nur einen Ausfall und Platz 16 verbuchte. In Barcelona fuhr der Türke am vergangenen Wochenende mit den Plätzen 8 und 9 seine ersten WM-Punkte ein. In beiden Rennen war Öncü der beste Kawasaki-Pilot.

«Wir hatten am Ende ein gutes Rennen und es war positiv für das Motorrad. Ich habe es genossen. Wir werden versuchen, uns im nächsten Rennen weiter zu verbessern, und wir werden hart arbeiten, um uns wieder zu steigern», kündigte Öncü an. «Am Ende haben wir einen guten Job gemacht, aber nächste Woche werde ich am Unterarm operieren lassen, um mich zu verbessern. Hoffentlich werden wir in Assen viel stärker sein.»

Dieses Problem betrifft aber den rechten Arm; es handelt sich hierbei um das berüchtigte Kompartmentsyndrom. Dies äußert sich durch Krämpfe und Taubheitsgefühle am Unterarm. Die Beweglichkeit der Hand und der Finger wird bei «arm pump»-Beschwerden eingeschränkt. Die Schnelligkeit und das Gefühl in der Hand nehmen ab. Ursache dafür ist die Überlastung der Muskulatur beim Gasgeben und Bremsen. Durch operative Auftrennung der umgebenden Faszien lassen sich diese Beschwerden aus der Welt schaffen.

Öncü hat den Eingriff bereits überstanden und wird nach wenigen Tagen Ruhe wieder ins Training einsteigen können. Sein Einsatz in Assen ist nicht gefährdet.