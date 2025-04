300er-Weltmeister Mahendra träumte vom SSP-Podest

Eine erfreuliche Entwicklung in der nächsthöheren Kategorie macht 300er-Weltmeister Aldi Mahendra (Yamaha). Beim Supersport-Meeting in Assen holte der Indonesier abgeklärt zwei Top-8-Ergebnisse.

Bisher gab es nur wenige Fahrer aus der Supersport-WM 300, die den Aufstieg in eine hubraumstärkere Serie mit Bravour schafften. Angesichts der dreifachen Motorleistung ist das auch nicht verwunderlich. Auch das ist ein Grund, weshalb die Nachwuchsserie 2026 durch die neue Sportbike-Kategorie abgelöst wird.

Einen positiven Eindruck hinterlässt in diesem Jahr aber Aldi Mahendra. Der erst 18-Jährige ist der erste Weltmeister aus Asien in der seriennahen Weltmeisterschaft und stieg mit Evan Bros Racing in die Supersport-WM auf. In die Punkteränge fuhr der Indonesier als 13. im zweiten Lauf auf Phillip Island sowie als 15. im zweiten Rennen in Portimão.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Stefano Manzi und Can Öncü © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Can Öncü und Stefano Manzi © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Bo Bendsneyder gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Stefano Manzi, Bo Bendsneyder, Can Öncü © Gold & Goose Sieger Bo Bendsneyder © Gold & Goose Can Öncü gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Sieger Can Öncü © Gold & Goose Stefano Manzi, Can Öncü, Bo Bendsneyder Zurück Weiter

Beim Meeting in Assen zeigte Mahendra seine bisher beste Performance: Von Startplatz 14 brauste er mit der R9 im ersten Lauf als Achter über die Ziellinie. Im zweiten Rennen kämpfte der Yamaha-Pilot sogar um einen Podestplatz, wurde aber unglücklich erneut Achter. «Ich habe auf vorderen Positionen gekämpft und habe viel von den erfahreneren Fahrern gelernt», hielt Mahendra fest. «Für einen Moment habe ich vom Podium geträumt, dann habe ich einen Fehler gemacht, der mich Zeit gekostet hat, aber ich bin mit Platz 8 zufrieden. Es war ein wirklich positives Wochenende, und ich kann mit Zuversicht in die Zukunft blicken.»

Der Teenager belegt damit mit 20 Punkten den zwölften WM-Rang – der frühere Superbike-Pilot Michael Rinaldi (GMT94 Yamaha) hat drei Punkte weniger eingefahren und ist WM-17. «Ich bin sehr zufrieden mit den Rennen von Aldi, der zum ersten Mal Podiumsluft geschnuppert hat», lobte Teamchef Fabio Evangelista. «Er hat dann einen Fehler gemacht, aber bei einem jungen Fahrer wie ihm kann das passieren. Trotz allem hat er eine weitere Top-10-Platzierung erreicht, was seine Verbesserung bestätigt.»