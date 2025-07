Balaton, Lauf 2: Manzi-Sieg, Pech für Schrötter, Öttl

Mit dem Sieg im zweiten Supersport-Lauf auf dem Balaton Park Circuit machte Stefano Manzi (Yamaha) einen großen Schritt in Richtung WM-Titel. Für Marcel Schrötter und Philipp Öttl lief es dagegen überhaupt nicht.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird seit 2024 nach einem anderen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen. Damit soll ein ähnlicher Effekt erzielt werden wie durch das Superpole-Race in der Superbike-Kategorie.

Von der Pole-Position startete Lauf-1-Sieger Stefano Manzi (Yamaha) vor Ungarn-Überraschung Filippo Farioli (MV Agusta). Die erste Reihe komplettierte Can Öncü (Yamaha). Superpole-Gewinner Bo Bendsneyder (MV Agusta) fiel auf Startplatz 8 zurück. Philipp Öttl und Marcel Schrötter (beide Ducati) büßten zwei Positionen ein und gingen von den Plätzen 14 und 15 in den zweiten Lauf.

Nach einer chaotischen ersten Kurve sortierte sich das Feld und an der Spitze bildete sich mit Öncü, Manzi, Jespersen und Oli Bayliss ein schnelles Quartett. Bis Rennmitte waren die Verfolger um 4 sec distanziert. In der zweiten Rennhälfte zeigte Manzi seine Klasse, übernahm die Führung und forcierte das Tempo, das nur noch Jespersen mitgehen konnte. Erst zwei Runden vor dem Ende musste der schnelle Däne abreißen lassen und sich mit Platz 2 zufrieden geben. Als Dritter setzte sich nach einem rundenlang Kampf Can Öncü durch. Oli Bayliss erreichte mit der Triumph immerhin sein bisher bestes Finish in der Supersport-WM.

Mit einem Blitzstart aus der fünften Reihe mischte auch Marcel Schrötter in den ersten Runden auf vorderen Positionen mit. Aber der WRP-Ducati-Pilot konnte diese Position nicht lange halten und kreuzte nach zwei Verbremser mit 13 sec Rückstand als Elfter die Ziellinie.

Für Philipp Öttl war Lauf 2 ein Desaster. Beim Start zuckte die Ducati des Deutschen zu früh, doch er kam nur als 25. aus der ersten Runde. Dennoch erhielt er eine doppelte Long-Lap-Strafe, die das Rennen aussichtslos machte. Nach neun Runden steuerte der 28-Jährige die Boxengasse an.

So lief das Rennen:

Start: Öncü vor Manzi und Jespersen in die erste Kurve. Schrötter mit Blitzstart auf Platz 6. Öttl fällt nach Kontakt weit zurück.



Runde 1: Jespersen vor Öncü, Manzi, Bayliss, Taccini und Schrötter. Öttl auf 23.



Runde 2: Jespersen weiter vorn. Mahias (6.) in 1:44,416 mit der schnellsten Runde Öttl auf 20. Sturz Alcoba.



Runde 3: Öncü übernimmt die Führung. Öttl bekommt wegen Frühstarts eine doppelte Long-Lap aufgebrummt – das Rennen ist für den Bayer gelaufen.



Runde 4: Öncü und Jespersen wechseln sich mehrfach an der Spitze ab. Die Top-6 innerhalb einer Sekunde. Schrötter (7.) kann nicht ganz mithalten.



Runde 5: Öncü, Manzi und Jespersen setzen sich an der Spitze leicht ab. Schrötter verpasst die Schikane und verliert eine Position an Cardelus.



Runde 6: Bayliss (4.) holt in 1:43,647 min zu den Top-3 auf. Debise übernimmt Platz 8 von Schrötter. Öttl 14 sec zurück auf 25.



Runde 7: Sturz Mahias und Taccini. Schrötter rückt auf Platz 7 vor, Öttl auf 22.



Runde 8: Manzi hat das Kommando übernommen und setzt sich leicht ab. Die Top-4 innerhalb von einer Sekunde.



Runde 9: Schrötter am Hinterrad von Cardelus (6.), aber von hinten rückt Masia auf. Öttl gibt das Rennen in der Box auf.



Runde 10: Manzi 0,3 sec vor Jespersen, Öncü und Bayliss.



Runde 11: Jespersen (2.) in 1:43,485 min mit der schnellsten Runde. Bayliss schnappt sich Platz 3 von Öncü.



Runde 12: Manzi in 1:43,296 min um 0,4 sec vor Jespersen. 2 sec dahinter kämpfen Öncü und Bayliss um Platz 3. Schrötter muss erneut den Notausgang nehmen und fällt auf Platz 9 zurück.



Runde 13: Manzi und Jespersen werden den Sieg unter sich ausmachen. Schrötter auf Platz 9.



Runde 14: Öncü und Bayliss liefern sich ein unterhaltsames Rennen um Platz 3. Masia hat sich auf Platz 6 verbessert.



Runde 15: Manzi und Jespersen bereits um 3,6 sec vor Öncü und Bayliss.



Runde 16: Schrötter (11.) verliert eine weitere Position an Booth-Amos.



Runde 17: Manzi sucht die Vorentscheidung und hat Jespersen 1,2 sec aufgebrummt.



Letzte Runde: Manzi gewinnt vor Jespersen und Öncü.