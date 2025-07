Balaton, Lauf 1: Yamaha-Star Manzi dominiert, Öttl 9.

Obwohl nur Sechster der Superpole, gewann WM-Leader Stefano Manzi (Yamaha) den ersten Lauf der Supersport-WM auf dem Balaton Park Circuit souverän. Philipp Öttl und Marcel Schrötter in den Punkten.

Die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-WM 2025 in Balaton hatte sich am Freitag Bo Bendsneyder (MV Agusta) vor Can Öncü (Yamaha) und Jaume Masia (Ducati) gesichert. Weil der Spanier wegen einer technischen Unregelmäßigkeit nachträglich disqualifiziert wurde und von ganz hinten starten musste, rutschte Triumph-Pilot Oli Bayliss auf den dritten Startplatz vor. WM-Leader Stefano Manzi profitierte ebenfalls und ging als Fünfter in den ersten Lauf. Die Deutschen Philipp Öttl und Marcel Schrötter (beide Ducati) qualifizierten sich als Zwölfter und 13.

Bei Rennstart um 15:40 Uhr war es sommerlich mit 32 Grad Celsius, Sonnenschein und kaum Wind. Im Sprint zur ersten Kurve setzte sich zunächst Öncü durch. Sofort legte der Türke eine schnelle Pace vor und setzte sich um über eine Sekunde vom Rest des Feldes ab. Als aber Manzi ab der dritten Runde auf Platz 2 vorrückte und freie Fahrt hatte, holte der WM-Leader sukzessive auf seinen Yamaha-Markenkollegen auf und stellte ihn vier Runden später. Die Verfolger waren zu diesem Zeitpunkt bereits um drei Sekunden distanziert.

Die restlichen Runden waren eine Machtdemonstration des Ten-Kate-Piloten. Nachdem Manzi die Führung übernommen hatte, fuhr er seinem Yamaha-Markkollegen auf und davon. Am Ende kreuzte der Italiener mit 3,8 sec Vorsprung als souveräner Sieger vor Öncü die Ziellinie.

Als Dritter sah Pole-Setter Bo Bendsneyder die Ziellinie, der damit nach langer Durststrecke ein wichtiges Lebenszeichen von sich gab. Stark auch sein MV Agusta-Teamkollege Filipo Farioli auf Platz 4.

Bester Ducati-Pilot wurde Simon Jespersen von Althea Racing auf Platz 6 – aber nur knapp. Obwohl von ganz hinten gestartet, wurde Jaume Masia mit nur 0,3 sec Rückstand auf den Dänen guter Siebter.

Hinter Oli Bayliss (8.) mit der besten Triumph – Tom Booth-Amos fiel nach Sturz aus – fuhr Philipp Öttl (Ducati) einen neunten Platz ein. Marcel Schrötter wurde 13.

Mit Jeremy Alcoba als 14. erreichte Kawasaki die Punkteränge, nicht aber QJ Motor und Honda.

So lief das Rennen:

Start: Öncü vor Garcia und Manzi in die erste Kurve. Dann Bendsneyder und Farioli. Öttl Achter.



Runde 1: Öncü 0,8 sec vor Garcia und Manzi. Bayliss Sechster. Sturz Mahias.



Runde 2: Öncü in 1:43,679 min um 1,1 sec vor seinen Markenkollegen. Öttl Achter, Schrötter auf 13. Masia (15.) bereits in den Punkten. Sturz Booth-Amos.



Runde 3: Manzi jetzt Zweiter. Farioli in 1:43,489 min vorbei an seinem MV-Teamkollegen Bendsneyder auf Platz 5. Masia (13.) lässt Schrötter und Antonelli stehen.



Runde 4: Farioli weiter auf dem Vormarsch – vorbei an Garcia auf Platz 3. Öttl Siebter. Sturz Mattia Casadei.



Runde 5: Manzi (2.) verkürzt in 1:43,358 min auf unter einer Sekunde auf Öncü. Sturz Antonelli.



Runde 6: Manzi holt weiter auf – nur noch 0,7 sec Rückstand. Farioli, Garcia und Bendsneyder kämpfen um Platz 3. Masia Zehnter, Schrötter auf 13.



Runde 7: Öncü nur noch 0,4 sec vor Manzi. Öttl rauft mit Jespersen um Platz 7.



Runde 8: Bendsneyder vorbei an Farioli auf Platz 4. Sturz Perolari.



Runde 9: Manzi am Hinterrad von Öncü. Die MV Agusta-Pilot überholen und behindert sich gegenseitig. Öttl auf Platz 7.



Runde 10: Manzi hat die Führung an sich gerissen. Masia (9.) eine Sekunde hinter Öttl (7.).



Runde 11: Manzi 0,9 sec vor Öncü und 3,8 sec vor Garcia. Masia dran an Öttl. Schrötter (12.) hat Anschluss bis Platz 11.



Runde 12: Manzi 1,3 sec vor Öncü. Masia (8.) hat Öttl (9.) überholt.



Runde 13: Bendsneyder hat Platz 2 von Garcia übernommen.



Runde 14: Öncü (2.) in dieser Phase schneller als Manzi, aber der Rückstand bleibt bei über einer Sekunde. Bendsneyder verliert Platz 3 nach einem missglückten Überholmanöver seines Teamkollegens.



Runde 15: Manzi hat sich wieder gefangen und führt um 1,8 sec vor Öncü. Sturz und endgültiges Aus für Booth-Amos.



Runde 16: Bendsneyder hat sich Platz 3 zurückgeholt. Masia vorbei an Bayliss auf Platz 7. Öttl scheint sicher auf P9 zu sein. Sturz Kaito Toba.



Runde 17: Manzi 3 sec vor Öncü und 6 sec vor Bendsneyder.



Letzte Runde: Manzi gewinnt vor Öncü und Bendsneyder. Öttl (9.), Schrötter (13.)