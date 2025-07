Balaton, Training: Rote Flaggen – MV Agusta vorne

Das einzige freie Training der Supersport-WM auf dem Balaton Park Circuit beendete am Freitagmittag MV Agusta mit zwei Fahrern an der Spitze. Philipp Öttl und Marcel Schrötter (beide Ducati) wurden 7. und 9.

In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, um 16 Uhr MEZ geht es bereits ins Qualifying. Für viele der Supersport-Piloten ist es das erste Mal auf der neuen Rennstrecke am ungarischen Plattensee, entsprechend groß fielen die Verbesserungen innerhalb der Session aus.

Zur Halbzeit führte Can Öncü (Yamaha) die Zeitenliste mit 1:43,848 min an und lag damit hauchdünn vor Bo Bendsneyder (MV Agusta) und Jaume Masia (Ducati).



10 min vor Schluss führte Bendsneyder mit 1:43,190 min, die beiden deutschen Ducati-Piloten Marcel Schrötter (WRP) und Philipp Öttl (Feel) lagen auf den Positionen 7 und 9.

In den letzten Minuten rückten zahlreiche Fahrer mit neuen Reifen aus, 1 min vor Schluss wurde die Session nach einem Ausrutscher von Schrötter in Kurve 9 abgebrochen und beendet, weil seine Panigale V2 auf der Strecke lag.



Damit blieb es bei der MV-Agusta-Doppelspitze mit Bendsneyder sowie Filippo Farioli, ihnen folgen Masia, Öncü, Cardelus und Casadei.

Öttl wurde mit einer knappen Sekunde Rückstand Siebter, Schrötter liegt 1,052 sec zurück und ist damit Neunter.



WM-Leader Stefano Manzi (Pata Ten Kate Yamaha) strandete auf Platz 12, der WM-Dritte Tom Booth-Amos (PTR Triumph) wurde nur 21. Frauen-Weltmeisterin Ana Carrasco landete im 31 Teilnehmer starken Feld mit 3,940 sec Rückstand auf Platz 29. Honda-France-Teamkollege Corentin Perolari brachte die beste CBR600RR auf Rang 11 (+1,147 sec).