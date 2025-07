Okamoto nicht fit: Ten Kate nur mit Stefano Manzi

Beim Supersport-Meeting auf dem Balaton Park Circuit tritt Ten Kate Yamaha nur mit einem Piloten an. Während Yuki Okamoto weiter an seiner Verletzung laboriert, soll WM-Leader Stefano Manzi für Siege sorgen.

Während die meisten Piloten der Superbike-Kategorie mit Serienmotorrädern auf dem Balaton Park Circuit trainiert hatten, kennen nur wenige Teilnehmer der Supersport-WM die erst 2023 eröffnete Piste in Ungarn. Als souveräner WM-Leader zählt Stefano Manzi natürlich zu den Favoriten für das bevorstehende Debüt der 4,1 km langen und am Plattensee gelegenen Piste.

«Ich habe mir ein paar Onboard-Videos angesehen, mehr aber nicht, und bin gespannt, ob die Strecke unserem Motorrad liegt», grübelte der Italiener. «Ich freue mich aber darauf, wieder auf dem Motorrad zu sitzen und mit dem Team zu arbeiten. Der Balaton Park Circuit ist eine neue Strecke für uns, daher wird es ein anspruchsvolles Wochenende. Lasst uns mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen.»

Konkreter wird Teamchef Kervin Bos, der zudem das Fehlen von Manzis Teamkollegen Yuki Okamoto bestätigt. Der Japaner wurde in Donington Park unverschuldet in einen Sturz in der Superpole verwickelt und zog sich eine Gehirnerschütterung sowie Verletzungen an Brust und Schlüsselbein zu.

«Leider fahren wir dieses Wochenende nur mit Stefano, da Yuki sich noch von seiner Verletzung erholt», bedauerte der Niederländer. «Unser Fokus liegt dieses Wochenende ausschließlich auf Stefano, und wir werden versuchen, mit ihm die maximale Punktzahl zu holen.»