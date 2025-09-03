Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: «Hamilton auf Niveau Volksschule»

Wildcard in Magny-Cours: GMT94 mit drei Yamaha R9

Von Kay Hettich
Wildcard in Magny-Cours: GMT94 mit drei Yamaha R9
© Instagram-GMT94/svalembois

Wildcard in Magny-Cours: GMT94 mit drei Yamaha R9

In diesem Jahr konzentriert sich GMT94 auf die Supersport-Kategorie. Beim bevorstehenden Heimrennen in Magny-Cours setzt das französische Yamaha-Team eine dritte R9 mit Bartholomé Perrin ein.
Das Superbike-Projekt hat Teamchef Christophe Guyot nach der Saison 2024 beendet, expandierte in der Supersport-WM auf zwei Motorrädern. Aushängeschild ist Lucas Mahias, der mit vier Podestplätzen nach acht von zwölf Meetings Gesamtsechster ist. Roberto Garcia, als Nachfolger von Michael Rinaldi seit Misano an Bord, ist WM-18.

Schon seit einigen Jahren ermöglicht Teamchef Christophe Guyot, gemeinsam mit dem französischen Verband und Yamaha France, dem besten Yamaha-Piloten der nationalen Supersport-Serie einen Wildcard-Einsatz in der Weltmeisterschaft. 2025 ist das Bartholomé Perrin.

In zwölf Rennen holte Perrin drei Siege, sechs zweite und einen dritten Platz und führt die Serie mit 241 Punkten deutlich an. Mit 31 Punkten Vorsprung bei nur noch zwei ausstehenden Rennen steht der 21-Jährige kurz vor dem Gewinn der französischen Meisterschaft.

Praktischerweise steht Perrin bei GMT94 unter Vertrag und setzt in der FSBK auf Reifen von Pirelli.

