Supersport-Wildcard in Aragón: Wer ist Kadir Erbay?

Beim Supersport-Meeting in Aragón ergänzt mit Kadir Erbay ein Wildcard-Pilot die Startaufstellung. Der junge Türke stammt nicht aus der Kaderschmiede von Kenan Sofuoglu und will es allein nach ganz oben schaffen.

International ist Kadir Erbay eher unbekannt, der 19-Jährige nimmt aber seit Jahren an nationalen europäischen Rennserien teil. Bisher vorwiegend in der Alpe Adria, seit diesem Jahr aber in der spanischen Meisterschaft.

Dort bestreitet Erbay im Team I+Dent Racing seine erste Saison in der Supersport-Next-Generation. Beim fünften Saisonevent in Navarra holte der Teenager als Dritter im ersten Lauf die erste Podestplatzierung und belegt in der Gesamtwertung den soliden siebten Rang.

Erbay stammt aus der florierenden Industriestadt İzmit in der Provinz Kocaeli. Den Rennsport bekam er von seinem gleichnamigen Vater in die Wiege gelegt, der ebenfalls begeisterter Motorsportler ist.

Beim Supersport-Meeting in Aragón (26. bis 28. September) wird Erbay sein WM-Debüt geben und eine zusätzliche Ducati in die Startaufstellung bringen. «Ich hoffe, dass es eine großartige Erfahrung für mich sein wird – ich bin bereit, dort zu kämpfen», verspricht Erbay.