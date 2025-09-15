Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Tragödie in Cremona: Tödlicher Unfall

Kawasaki ZX-6R wird immer besser: Podium rückt näher

Von Kay Hettich
Jeremy Alcoba nimmt es mit der einzigen Kawasaki mit Triumph und Ducati auf
© Gold & Goose

Jeremy Alcoba nimmt es mit der einzigen Kawasaki mit Triumph und Ducati auf

Für die Supersport-WM 2025 brachte Kawasaki ein neues Motorrad, doch nur das Werksteam Puccetti Racing setzt mit Jeremy Alcoba eine ZX-6R ein. Der Rookie verpasste in Magny-Cours um einen Wimpernschlag das Podium.
Kawasaki geriet in der Supersport-WM mit der seit 2009 fast unveränderten ZX-6R zunehmend ins Hintertreffen. Nach und nach wechselten alle Teams wegen Erfolglosigkeit den Hersteller. Auch die Ankündigung, dass es für 2025 ein verbessertes Motorrad geben wird, überzeugte nicht: Seit diesem Jahr ist Puccetti Racing das einzige Kawasaki-Team – kein Wunder, denn die Truppe von Manuel Puccetti ist der verlängerte Arm des japanischen Herstellers.

Mit Jeremy Alcoba pilotiert ein Rookie die einzige ZX-6R. Der Moto2-Umsteiger war im Winter verletzt, glänzte aber dennoch auf Phillip Island im zweiten Rennen als Fünfter. Weitere einstellige Ergebnisse erreichte der Spanier in Portimão (9./6.), Assen (7.), Misano (7./5.) und Donington Park (7./8.). Sein bisher bestes Ergebnis erreichte Alcoba aber beim neunten Saisonmeeting auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours. Als Vierter im zweiten Rennen verpasste der 23-Jährige das erste Kawasaki-Podium seit Can Öncü in Jerez 2023 nur um 0,3 sec!

«Ich bin überglücklich, weil ich bis zum Schluss um einen Podiumsplatz gekämpft habe», freute sich Alcoba trotz des verpassten Podiums. «Ab der Hälfte des Rennens hatte ich Probleme, als ein anderer Fahrer vor mir stürzte. Ich hatte kein gutes Gefühl und kämpfte mit den Vorder- und Hinterreifen. In diesem Moment wusste ich, dass ich nicht das Tempo hatte, um alleine zu fahren. Ich war am Limit, daher war es für mich besser, hinter jemandem zu fahren. Der Fahrer vor mir hat mir einige Meter abgenommen, aber in den letzten fünf Runden habe ich wieder etwas aufgeholt. Ich habe versucht, in der letzten Kurve zu überholen, aber es war unmöglich. Wir waren nah am Podium, also ist unser Potenzial da. Ich werde versuchen, es beim nächsten Rennen zu schaffen.»

Es ist wie ein roter Faden in seiner ersten Supersport-Saison, dass Alcoba im zweiten Rennen besser abschneidet als im ersten. «Lauf 1 verlief nicht ganz wie geplant, aber es war okay. Ich bin mit dem Ergebnis recht zufrieden, denn wir waren zum ersten Mal hier und das einzige Kawasaki-Team», erklärte Alcoba seinen achten Platz. «Wir entwickeln das Motorrad weiter und testen einige neue Dinge. Ich hatte mir selbst mehr zugetraut, denn in der ersten Rennhälfte lagen wir in der Spitzengruppe. Aber ich habe einige Fehler gemacht, für die ich später bezahlen musste.»


Ergebnis Supersport- WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,554 sec
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 9,393
4. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 9,665
5. Corentin Perolari * (F) Honda + 9,985
6. Simon Jespersen (DK) Ducati + 10,817
7. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 12,790
8. Philipp Öttl (D) Ducati + 15,428
9. Jaume Masia (E) Ducati + 16,388
10. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 18,114
11. Marcel Schrötter (D) Ducati + 18,261
12. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 19,961
13. Lucas Mahias (F) Yamaha + 21,610
14. Roberto Garcia (I) Yamaha + 23,254
15. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 27,055
16. Leonardo Taccini (I) Ducati + 28,104
17. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta + 28,834
18. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 39,409
19. Mattia Volpi (I) MV Agusta + 39,935
20. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 40,229
21. Luke Power (AUS) MV Agusta + 41,634
22. Kaito Toba (J) Honda + 46,316
23. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 56,375
24. Ana Carrasco * (E) Honda + 57,613
25. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + > 1 min
26. Loic Arbel (F) MV Agusta + > 1 min
- Federico Caricasulo (I) Ducati
- Niccolo Antonelli (I) Yamaha
- Bartholome Perrin (F) Yamaha
- Muhammad Norrodin (MAL) Honda
- Valentin Debise (F) Ducati
- Ondrej Vostatek (CZ) Ducati
- Alberto Surra (I) Yamaha
Ergebnis Supersport- WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,244 sec
3. Alberto Surra (I) Yamaha + 4,415
4. Lucas Mahias (F) Yamaha + 5,991
5. Corentin Perolari * (F) Honda + 7,257
6. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 8,852
7. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 10,740
8. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 12,344
9. Philipp Öttl (D) Ducati + 12,711
10. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta + 13,286
11. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 19,744
12. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 19,933
13. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 25,390
14. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 25,635
15. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 28,857
16. Luke Power (AUS) MV Agusta + 36,608
17. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 40,380
18. Mattia Volpi (I) MV Agusta + 41,605
19. Loic Arbel (F) MV Agusta + 53,809
20. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 53,833
21. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 54,320
22. Ana Carrasco * (E) Honda + 54,770
23. Bartholome Perrin (F) Yamaha + 59,256
24. Muhammad Norrodin (MAL) Honda + > 1 min
25. Simon Jespersen (DK) Ducati + > 1 min
- Marcel Schrötter (D) Ducati
- Valentin Debise (F) Ducati
- Kaito Toba (J) Honda
- Federico Caricasulo (I) Ducati
- Roberto Garcia (I) Yamaha
- Leonardo Taccini (I) Ducati
- Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor
- Jaume Masia (E) Ducati
Supersport-WM 2025: Stand nach 18 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 344
2. Can Öncü (TR) Yamaha 275
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 214
4. Jaume Masia (E) Ducati 198
5. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
6. Lucas Mahias (F) Yamaha 166
7. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 128
8. Valentin Debise (F) Ducati 119
9. Philipp Öttl (D) Ducati 110
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 108
11. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 76
12. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
13. Corentin Perolari * (F) Honda 68
14. Simon Jespersen (DK) Ducati 66
15. Filippo Farioli (I) MV Agusta 65
16. Xavi Cardelus (AND) Ducati 64
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 48
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 43
19. Leonardo Taccini (I) Ducati 41
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 35
21. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
23. Alberto Surra (I) Yamaha 16
24. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
25. Kaito Toba (J) Honda 12
26. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
27. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 4
* WorldSSP Challenge

