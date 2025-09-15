Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Für PTR Triumph ist Oli Bayliss der heimliche Held

Von Kay Hettich
Simon Buckmaster (li) und Oli Bayliss (re)
© PTR Triumph

Simon Buckmaster (li) und Oli Bayliss (re)

Obwohl Oli Bayliss beim Supersport-Meeting in Magny-Cours im Schatten von Teamkollegen Tom Booth-Amos stand, wurde der Australier von PTR Triumph gefeiert. Tatsächlich zeigte der Australier eine starke Performance.
Bei seinem Heimrennen auf Phillip Island überzeugte Oli Bayliss bei seinem Supersport-Debüt mit Triumph mit zwei siebten Plätzen, doch danach glänzte der Australier erst wieder bei Saisonmitte auf dem Balaton Circuit als Vierter im zweiten Lauf. Für die Ergebnisse von Triumph sorgt derweil Tom Booth-Amos, der als WM-Dritter einen Sieg und acht Podestplätze eingefahren hat – zuletzt stand der Engländer in Magny-Cours auf dem Podium.

Die bescheidene Ausbeute von Bayliss in Frankreich waren die Plätze 12 und 10 – von Startposition 30! «Oli hatte großes Pech, dass er in der ersten Runde der Superpole gestürzt war. Sein Motorrad war so stark beschädigt, dass es nicht mehr repariert werden konnte», erklärte PTR-Teamchef Simon Buckmaster. «Aber er fuhr ein fantastisches erstes Rennen und kämpfte sich vom letzten Startplatz auf den zwölften Platz vor. Wir haben die Zeiten während des Rennens verfolgt und er hat die neun schnellsten Runden um nur fünf Hundertstelsekunden verpasst, sodass er wieder von hinten starten muss.»

Am Sonntag war Buckmaster förmlich aus dem Häuschen, als Bayliss noch zwei Positionen mehr gutmachen konnte. «Ich muss wirklich sagen, dass es eine fantastische Leistung von Oli war, sich von der letzten Startposition bis auf den zehnten Platz vorzuarbeiten», lobte der ehemalige Rennfahrer. «Ich bin mir sicher, dass die Leute erkennen werden, was für eine großartige Leistung das war, und ihm die Anerkennung zollen werden, die er für diese Leistung verdient.»

Nicht nur Booth-Amos belegt Rang 3 der Fahrerwertung, sondern auch PTR in der Team- und Triumph in der Herstellerwertung. So soll es bis zum Saisonende bleiben. Gerade für die Buckmaster so wichtige Teammeisterschaft sind die Ergebnisse von Bayliss wichtig. «Beide Seiten der Box arbeiten gut zusammen und auch Tom und Oli arbeiten hervorragend zusammen», lobte der 64-Jährige. «Wir sind in einer guten Position, wir liegen bei noch drei ausstehenden Meetings auf einem soliden dritten Platz in der Meisterschaft. Wenn wir einen Rennsieg erzielen können, ist das großartig, aber wir arbeiten auf unser Ziel hin, den dritten Platz in der Weltmeisterschaft zu erreichen.»


Ergebnis Supersport- WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,554 sec
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 9,393
4. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 9,665
5. Corentin Perolari * (F) Honda + 9,985
6. Simon Jespersen (DK) Ducati + 10,817
7. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 12,790
8. Philipp Öttl (D) Ducati + 15,428
9. Jaume Masia (E) Ducati + 16,388
10. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 18,114
11. Marcel Schrötter (D) Ducati + 18,261
12. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 19,961
13. Lucas Mahias (F) Yamaha + 21,610
14. Roberto Garcia (I) Yamaha + 23,254
15. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 27,055
16. Leonardo Taccini (I) Ducati + 28,104
17. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta + 28,834
18. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 39,409
19. Mattia Volpi (I) MV Agusta + 39,935
20. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 40,229
21. Luke Power (AUS) MV Agusta + 41,634
22. Kaito Toba (J) Honda + 46,316
23. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 56,375
24. Ana Carrasco * (E) Honda + 57,613
25. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + > 1 min
26. Loic Arbel (F) MV Agusta + > 1 min
- Federico Caricasulo (I) Ducati
- Niccolo Antonelli (I) Yamaha
- Bartholome Perrin (F) Yamaha
- Muhammad Norrodin (MAL) Honda
- Valentin Debise (F) Ducati
- Ondrej Vostatek (CZ) Ducati
- Alberto Surra (I) Yamaha
Ergebnis Supersport- WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,244 sec
3. Alberto Surra (I) Yamaha + 4,415
4. Lucas Mahias (F) Yamaha + 5,991
5. Corentin Perolari * (F) Honda + 7,257
6. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 8,852
7. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 10,740
8. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 12,344
9. Philipp Öttl (D) Ducati + 12,711
10. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta + 13,286
11. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 19,744
12. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 19,933
13. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 25,390
14. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 25,635
15. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 28,857
16. Luke Power (AUS) MV Agusta + 36,608
17. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 40,380
18. Mattia Volpi (I) MV Agusta + 41,605
19. Loic Arbel (F) MV Agusta + 53,809
20. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 53,833
21. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 54,320
22. Ana Carrasco * (E) Honda + 54,770
23. Bartholome Perrin (F) Yamaha + 59,256
24. Muhammad Norrodin (MAL) Honda + > 1 min
25. Simon Jespersen (DK) Ducati + > 1 min
- Marcel Schrötter (D) Ducati
- Valentin Debise (F) Ducati
- Kaito Toba (J) Honda
- Federico Caricasulo (I) Ducati
- Roberto Garcia (I) Yamaha
- Leonardo Taccini (I) Ducati
- Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor
- Jaume Masia (E) Ducati
Supersport-WM 2025: Stand nach 18 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 344
2. Can Öncü (TR) Yamaha 275
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 214
4. Jaume Masia (E) Ducati 198
5. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
6. Lucas Mahias (F) Yamaha 166
7. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 128
8. Valentin Debise (F) Ducati 119
9. Philipp Öttl (D) Ducati 110
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 108
11. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 76
12. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
13. Corentin Perolari * (F) Honda 68
14. Simon Jespersen (DK) Ducati 66
15. Filippo Farioli (I) MV Agusta 65
16. Xavi Cardelus (AND) Ducati 64
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 48
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 43
19. Leonardo Taccini (I) Ducati 41
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 35
21. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
23. Alberto Surra (I) Yamaha 16
24. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
25. Kaito Toba (J) Honda 12
26. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
27. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 4
* WorldSSP Challenge

