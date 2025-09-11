Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Wie es um Espargaros Zukunft steht

Alberto Surra überrascht: Podium beim SSP-Debüt

Von Kay Hettich
Alberto Surro (re) gemeinsam mit Can Öncü (li) und Stefano Manzi (mi) auf dem Podium
© Gold & Goose

Alberto Surro (re) gemeinsam mit Can Öncü (li) und Stefano Manzi (mi) auf dem Podium

Als Ersatz für den verletzten Aldi Mahendra kam Alberto Surro in Magny-Cours zu seinem Debüt in der Supersport-WM. Der Italiener überzeugte im Yamaha-Team Evan Bros auf ganzer Linie und überraschte mit einem Podium.
300er-Weltmeister Aldi Mahendra zog sich bei einem Trainingsunfall zwei gebrochene Handgelenke zu und fiel für das Supersport-Meeting in Magny-Cours aus. Als Ersatz verpflichtete Evan Bros Racing Alberto Surra. Der Italiener bestreitet in diesem Jahr die Moto2-EM und hatte Anfang Juli auf der französischen Piste einen Sieg eingefahren.

Teamchef Fabio Evangelista hatte bei seiner Wahl von Surra ein gutes Händchen. Obwohl sich der 21-Jährige im freien Training am Freitag erstmals auf die Yamaha R9 setzte, büßte er nur eine Sekunde auf die Bestzeit von WM-Leader und dem späteren Doppelsieger Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) ein. 

Als Siebter der Superpole überraschte Surra erneut und im ersten Lauf rieb man sich verwundert die Augen, als der Ersatzmann wie selbstverständlich um einen Platz auf dem Podium kämpfte und Dritter wurde! «Ich bin 150 Prozent zufrieden», jubelte Surra. «Wir stehen erst am Anfang, aber ich habe schon viel über das Motorrad gelernt, angefangen mit seinem Verhalten nach einer bestimmten Rundenzahl. Das Niveau der Serie ist sehr hoch, aber es war ein großartiges erstes Rennen. Das Team ist super professionell, und ich muss ihnen wirklich danken.»

Im zweiten Lauf am Sonntag stürzte Surra bereits in der dritten Runde auf Platz 2 liegend im Kampf mit seinem Teamkollegen Can Öncü. «Das war okay, ich war wirklich gut unterwegs – es ist besser, zu stürzen, wenn man um den Sieg kämpft, als hinterherzufahren», betonte der Italiener gegenüber Corsedimoto. «Wir werden alle Daten analysieren, um zu sehen, was ich falsch gemacht habe und was passiert ist. Ich wollte gewinnen, aber ich wollte auch dem Team in der Meisterschaft helfen. Vorn mitzufahren und konkurrenzfähig zu sein, war wirklich schön.»

Surra wird Mahendra auch Ende September im MotorLand Aragon ersetzen. «Ich bin mir sicher, dass wir dort noch stärker sein werden», kündigte der Italiener an.

Ergebnis Supersport- WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,554 sec
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 9,393
4. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 9,665
5. Corentin Perolari * (F) Honda + 9,985
6. Simon Jespersen (DK) Ducati + 10,817
7. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 12,790
8. Philipp Öttl (D) Ducati + 15,428
9. Jaume Masia (E) Ducati + 16,388
10. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 18,114
11. Marcel Schrötter (D) Ducati + 18,261
12. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 19,961
13. Lucas Mahias (F) Yamaha + 21,610
14. Roberto Garcia (I) Yamaha + 23,254
15. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 27,055
16. Leonardo Taccini (I) Ducati + 28,104
17. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta + 28,834
18. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 39,409
19. Mattia Volpi (I) MV Agusta + 39,935
20. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 40,229
21. Luke Power (AUS) MV Agusta + 41,634
22. Kaito Toba (J) Honda + 46,316
23. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 56,375
24. Ana Carrasco * (E) Honda + 57,613
25. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + > 1 min
26. Loic Arbel (F) MV Agusta + > 1 min
- Federico Caricasulo (I) Ducati
- Niccolo Antonelli (I) Yamaha
- Bartholome Perrin (F) Yamaha
- Muhammad Norrodin (MAL) Honda
- Valentin Debise (F) Ducati
- Ondrej Vostatek (CZ) Ducati
- Alberto Surra (I) Yamaha
Ergebnis Supersport- WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,244 sec
3. Alberto Surra (I) Yamaha + 4,415
4. Lucas Mahias (F) Yamaha + 5,991
5. Corentin Perolari * (F) Honda + 7,257
6. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 8,852
7. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 10,740
8. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 12,344
9. Philipp Öttl (D) Ducati + 12,711
10. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta + 13,286
11. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 19,744
12. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 19,933
13. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 25,390
14. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 25,635
15. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 28,857
16. Luke Power (AUS) MV Agusta + 36,608
17. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 40,380
18. Mattia Volpi (I) MV Agusta + 41,605
19. Loic Arbel (F) MV Agusta + 53,809
20. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 53,833
21. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 54,320
22. Ana Carrasco * (E) Honda + 54,770
23. Bartholome Perrin (F) Yamaha + 59,256
24. Muhammad Norrodin (MAL) Honda + > 1 min
25. Simon Jespersen (DK) Ducati + > 1 min
- Marcel Schrötter (D) Ducati
- Valentin Debise (F) Ducati
- Kaito Toba (J) Honda
- Federico Caricasulo (I) Ducati
- Roberto Garcia (I) Yamaha
- Leonardo Taccini (I) Ducati
- Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor
- Jaume Masia (E) Ducati
Supersport-WM 2025: Stand nach 18 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 344
2. Can Öncü (TR) Yamaha 275
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 214
4. Jaume Masia (E) Ducati 198
5. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
6. Lucas Mahias (F) Yamaha 166
7. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 128
8. Valentin Debise (F) Ducati 119
9. Philipp Öttl (D) Ducati 110
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 108
11. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 76
12. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
13. Corentin Perolari * (F) Honda 68
14. Simon Jespersen (DK) Ducati 66
15. Filippo Farioli (I) MV Agusta 65
16. Xavi Cardelus (AND) Ducati 64
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 48
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 43
19. Leonardo Taccini (I) Ducati 41
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 35
21. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
23. Alberto Surra (I) Yamaha 16
24. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
25. Kaito Toba (J) Honda 12
26. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
27. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 4
* WorldSSP Challenge

