Klare Ansage: Was Marcel Schrötter in Aragón anpeilt

Ein problemloses und ansprechendes Rennwochenende in der Supersport-WM 2025 hatte Marcel Schrötter zuletzt Mitte Mai in Most. Im MotorLand Aragón möchte der Ducati-Pilot in die Erfolgsspur zurückkehren.

Marcel Schrötter erlebt eine schwierige Supersport-WM 2025, dabei hatte sich der 32-Jährige mit dem Wechsel zu Ducati einen Fortschritt erhofft. Der WM-Fünfte des Vorjahres (mit MV Agusta) belegt drei Meetings vor Saisonende aber nur Rang 10 und fuhr zuletzt im ersten Rennen in Misano ein einstelliges Ergebnis ein.

Beginnend mit Aragón am kommenden Wochenende finden die letzten drei Saisonevents in vier Wochen statt. Auf der spanischen Piste erreichte Schrötter 2023 einen zweiten Platz und der Ducati-Pilot ist zuversichtlich, dass er hier auf die Erfolgsspur zurückkehren kann.

«Aragón ist eine Strecke, die ich gut kenne und auf der ich immer gerne fahre. Ich bin fest entschlossen, dass wir den Sprung zurück in die erste Verfolgergruppe hinter der Spitze schaffen werden. Damit will ich sagen, dass ich wieder Platzierungen in der Nähe der Top-5 erreichen will», gab Schrötter als Ziel heraus. «Meine Vorbereitung auf die letzten Rennen der Saison war gut, und ich bin froh, dass sie wieder in einem normalen Rhythmus ohne lange Pausen dazwischen stattfinden. Ich bin hoch motiviert, mein Bestes zu geben, und werde mich darauf konzentrieren, meine Aufgaben zu erfüllen.»

Die letzten Top-3-Ergebnisse gelangen Schrötter vor vier Monaten in Most mit zwei vierten Plätzen!