Althea Ducati: Der erste Fahrer für 2026 steht fest

Obwohl Leonardo Taccini (Ducati) in der Supersport-WM 2025 nur zwei einstellige Ergebnisse einfahren konnte, sprach ihm Althea-Boss Genesio Bevilacqua frühzeitig das Vertrauen für kommende Saison aus.

Mit der Etablierung der Next-Generation-Kategorie in der Supersport-WM 2022 kehrte Althea Racing in das Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft zurück. Teambesitzer Genesio Bevilacqua kehrte gleichzeitig zu seiner wahren Liebe zurück, Ducati – als sich der Unternehmer nach der Superbike-WM 2019 zurückzog, war er mit Honda verbunden.

Aber die Rückkehr war bisher nur mit wenigen Höhepunkten gekrönt, was auch an der Fahrerwahl lag. Das diesjährige Fahrerduo Simon Jespersen und Leonardo Taccini rangiert nur auf den Rängen 14 und 19. Aber nicht mit dem Dänen, der auf dem Balaton Park Circuit als Zweiter in Lauf 2 das beste Saisonergebnis erreicht hat, sondern mit dem Italiener verlängerte Althea Racing für die Supersport-WM 2026.

Taccini holte in Assen (Lauf 1) als Sechster sein bestes Finish, ansonsten dominieren Ergebnisse um Platz 15. Der 23-Jährige aus Rom weiß, dass seine Bestätigung für die nächste Saison nicht selbstverständlich ist. «Von einem Team wie Ecosantagata Althea Racing bestätigt zu werden, macht mich sehr stolz», sagte Taccini. «Ich danke Genesio, Leonello und dem gesamten Team für das Vertrauen.»