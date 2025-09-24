Neue Chance für Ibrahim Norrodin: Wildcard in Aragón

Beim Supersport-Meeting in Magny-Cours kam Ibrahim Norrodin unter die Räder. Petronas Honda gibt dem Malaysier in Aragón eine zweite Chance als Gaststarter.

Seit 2023 absolviert Ibrahim Norrodin vereinzelte Gaststarts in der Supersport-WM, immer mit dem Honda-Team Petronas MIE, für das bereits sein älterer Bruder Adam gefahren war. Sie stammen aus Johor, wo die Superbike-WM 1992 und 1993 auf dem 3,8 km langen Johor Circuit gastierte. Diese Rennstrecke verfällt seit Jahren und ist seit 2015 geschlossen.

Zuletzt war Ibrahim in Magny-Cours mit einer Wildcard dabei und holte, wie schon in den sechs Rennen davor, keinen WM-Punkt.



„Das erste Rennen war hart. Ich bin von Platz 31 gestartet und hatte einen ziemlich guten Start. Im Laufe des Rennens bekam ich jedoch Probleme mit dem Set-up. Es hat für mich nicht funktioniert», erzählte der Malaysier, dessen zweites Rennen noch glückloser endete. «In Runde 11 steuerte ich die Box an, weil es Ich hatte ein Problem mit dem Getriebe. Ich habe mein Bestes gegeben, aber Ich konnte die Situation nicht in den Griff bekommen. Es tat mir leid, dass ich nicht mehr leisten konnte. Aber es war mir eine Ehre, in Frankreich dabei gewesen zu sein.»

Am kommenden Wochenende in Aragón ist der 25-Jährige erneut am Start und dieses Mal erstmals auf einer Rennstrecke, die er kennt. Sein WM-Debüt gab Norrodin 2023 im MotorLand und kreuzte seinerzeit auf den Plätzen 25 und 23 die Ziellinie.