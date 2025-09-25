Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Aragon: Kawasaki will das erste Podest der ZX-6R 636

Von Kay Hettich
Jeremy Alcoba
© Kawasaki

Jeremy Alcoba

Kawasaki kommt den Podestplätzen in der Supersport-WM 2025 immer näher. Im MotorLand Aragón könnte der Heimbonus von Jeremy Alcoba der ZX-6R 636 zum ersten Top-3-Ergebnis verhelfen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Nur eine Kawasaki ZX-6R, seit diesem Jahr mit 636 ccm, ist im Teilnehmerfeld der Supersport-WM 2025 zu finden, pilotiert von Rookie Jeremy Alcoba. Der Spanier wechselte von der Moto2-WM ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft und schlägt sich mit dem für dieses Jahr neuen Motorrad prächtig. Zuletzt in Magny-Cours stürmte der 23-Jährige im zweiten Lauf von Startplatz 11 bis auf Platz 4 nach vorn – nur 0,272 min hinter dem Drittplatzierten! In der Gesamtwertung ist der Spanier guter Siebter.

Ein Vorteil von Alcoba: Als eines von wenigen Supersport-Teams war sein Puccetti beim Aragon-Test am 25. August dabei. So oder so: Für Alcoba ist das erste Podium überfällig. Sein Heimrennen im MotorLand soll den Durchbruch bringen.

«Es ist die Strecke, die meinem Wohnort am nächsten liegt», verriet der aus Tortosa stammende Kawasaki-Pilot. «Es wird großartig sein, meine Fans und auch meine Familie hier bei mir zu haben. Es ist eine zusätzliche Motivation, in den Rennen gut abzuschneiden und das umzusetzen, was wir vor wenigen Wochen bei den Testfahrten auf derselben Strecke gelernt haben. Natürlich kenne ich die Strecke gut. Ich denke, dass ich eine echte Chance habe, den Podiumsplatz zu erreichen, der mir bisher verwehrt geblieben ist.»


Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Hall of Fame: Wie man zur «MotoGP-Legende» wird

Von Adam Wheeler
Beim MotoGP-«Iconic»-Event wurden 17 Motorradrennfahrer in die Hall of Fame aufgenommen. Objektive Kriterien entscheiden darüber, wer in die begehrte Ruhmeshalle aufgenommen wird. Wer auf der Strecke blieb.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Do. 25.09., 11:00, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Do. 25.09., 11:00, Eurosport
    EWC All Access
  • Do. 25.09., 11:05, Silverline
    Rallye des Todes
  • Do. 25.09., 12:00, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Do. 25.09., 12:15, DMAX
    Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
  • Do. 25.09., 12:30, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Do. 25.09., 14:30, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Do. 25.09., 15:00, ORF Sport+
    Schätze aus dem ORF-Archiv
  • Do. 25.09., 15:30, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Do. 25.09., 17:00, ORF Sport+
    Formel 1 Motorhome
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C2509054513 | 6