Made in China: So will ZXMoto die SSP-WM erobern

ZXMoto ist der jüngste Motorradhersteller, aber der mit den größten Ambitionen. In Windeseile strebt der chinesische Hersteller mit der 820RR-RS in die Supersport-WM 2026. So sieht das Motorrad ‹made in China› aus.

Der Einstieg von ZXMoto in die Supersport-WM 2026 ist ein Paukenschlag, zumal Firmengründer Zhang Xue dafür das etablierte Team Evan Bros Racing für sich gewinnen konnte. Was das im kommenden Jahr bevorstehende Debüt so besonders macht: Das Unternehmen wurde erst 2024 gegründet und 820RR-RS fährt noch nicht einmal in China auf den Straßen! Man sollte jedoch nicht die Entwicklungs- und Reaktionsgeschwindigkeit der Chinesen unterschätzen.

Im Vorfeld machte ein Video die Runde, das eine ZXMoto auf der kleinen Rennstrecke in Pomposa bei Ravenna zeigt. Es handelte sich dabei mutmaßlich um die neue 820RR-RS, die 2026 von Federico Caricasulo und Valentin Debise eingesetzt werden wird.

Die Eckdaten auf dem Papier: Ein Dreizylindermotor mit 819 ccm, 150 PS und ein Trockengewicht von 175 kg im Serientrimm. Das in diesen Tagen auf der Motorradmesse EICMA ausgestellte Motorrad macht einen vorzüglichen Eindruck.