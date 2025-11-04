Die Sensation ist perfekt: Evan Bros mit ZXMoto

Nachdem am Montag Yamaha und Evan Bros Racing das Ende der Zusammenarbeit verkündet hatten, bestätigte das italienische Supersport-Team das erwartete neue Projekt mit dem chinesischen Hersteller ZXMoto.

Es sind gleich zwei Sensationen für die Supersport-WM 2026. Das Debüt des erst 2024 gegründeten Motorradherstellers ZXMoto aus China, außerdem die Kooperation mit einem der erfolgreichsten Teams der Supersport-Weltmeisterschaft: Evan Bros Racing. Nachdem Teambesitzer Fabio Evangelista eine Vertragsauflösung mit Yamaha ausgehandelt hatte, war der Weg frei für das neue Projekt.

Für Evan Bros Racing ist die Kooperation mit ZXMoto ein kalkuliertes Wagnis, denn Firmengründer Zhang Xue bewies bereits mit Kove sein Können und seine Ernsthaftigkeit – die letzte Saison der Supersport-WM 300 wurde mit einer Kove 321RR gewonnen! Man sollte auch nicht die Entwicklungs- und Reaktionsgeschwindigkeit der Chinesen unterschätzen.

Als Fahrer wurden mit Valentin Debise und Federico Caricasulo zwei erfahrene Piloten verpflichtet, die bereits beide in Vergangenheit mit Evan Bros verbunden waren.

«Ich freue mich sehr über dieses neue Abenteuer. Wir haben die Herausforderung angenommen, gemeinsam mit ZXMoto ein neues Motorrad zu entwickeln, das zweifellos Potenzial hat», kommentierte Teamchef Evangelista. «Caricasulo und Debise heiße ich herzlich willkommen zurück: Wir glauben an ihre Schnelligkeit und ihre Entwicklungskompetenz.»

Eingesetzt wird die ZXMOTO 820RR-R, die mit 819-ccm-Dreizylindermotor ausgestattet ist. Das Motorrad wurde erst kürzlich vorgestellt und wird in drei Versionen produziert. Das Top-Modell ist die Basis für den Rennsporteinsatz und soll in der Serie 150 PS leisten.