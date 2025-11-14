Erstes Team von MV Agusta für Supersport-WM 2026 fix

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Kay Hettich
Flembbo macht in der Supersport-WM 2026 weiter
© Flembbo

Flembbo macht in der Supersport-WM 2026 weiter

In der Supersport-WM 2026 wird MV Agusta eine kleinere Rolle spielen als bisher. Als bisher einziges Team bestätigte das Ein-Fahrer-Team Flembbo sein Engagement mit einem neuen Piloten.
Frankreich ist mit drei Teams in der Supersport-WM stark vertreten. GMT94 tritt traditionell mit Yamaha an, CBO Racing organisiert den Auftritt von Honda France und Flembbo ist mit MV Agusta verbunden.

Flembbo stieg erst in diesem Jahr als drittes Team mit der italienischen Edelmarke in die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft ein und hat als bisher einziges MV-Team seine Pläne für die neue Saison konkretisiert. Das eingesetzte Motorrad bleibt mit der F3 800 dasselbe, der überforderte und punktelos gebliebene Loic Arbel wird aber durch einen erfolgversprechenderen Fahrer ersetzt.

In der Supersport-WM 2026 soll Jacopo Cretaro für ansprechendere Ergebnisse sorgen. Der 25-Jährige gewann 2024 die spanische 600er-Stock-Serie und beendete die diesjährige JuniorGP-600 als Dritter.

In der kommenden Saison firmiert das französische Team als ‹Flembbo MV Agusta›, was auf eine engere Zusammenarbeit mit dem Werk hindeutet. Zur Erinnerung: Das bisherige Top-Team des Schweizers Andrea Quadranti wechselt für 2026 zu Yamaha und MotoZoo hat bisher lediglich seine Teilnahme bestätigt.

