Yamaha hat seine Teams für die SSP-WM 2026 komplett

Als letztes Yamaha-Team bestätigte VFT Racing seinen Fahrer für die Supersport-WM 2026. Filippo Farioli fuhr in diesem Jahr Top-5-Ergebnisse ein.

Die Anzahl der Yamaha-Teams ändert sich für die Supersport-WM 2026 nicht. Zwar wechselte Evan Bros zu ZXMoto, dafür konnte der japanische Hersteller mit AS Racing ein anderes starkes Team gewinnen. Es handelt sich hierbei um das Team von Andrea Quadranti, der bis dieses Jahr mit MV Agusta verbunden war. Auch einer seiner diesjährigen Fahrer kommt bei Yamaha unter.

Als letztes der vier Yamaha-Teams konkretisierte VFT Racing seine Pläne für die kommende Saison und bestätigte Filippo Farioli. Der Italiener fuhr 2025 seine erste Supersport-Saison und kam in der zweiten Saisonhälfte immer besser in Fahrt. In Donington Park holte der 20-Jährige im zweiten Lauf als Vierter sein bestes Finish. Stark auch der fünfte Platz am Sonntag in Aragón.

«Ich freue mich sehr, Teil der VFT-Familie zu werden – ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam hervorragende Arbeit leisten können. Wir hatten bereits Ende August beim Test in Cremona die Gelegenheit zur Zusammenarbeit, wo ich das Motorrad und das Team kennenlernen konnte. Ich war von der geleisteten Arbeit wirklich zufrieden und beeindruckt. Schon beim ersten Test waren wir sofort auf einer Wellenlänge und haben eine gute Verbindung aufgebaut, die für uns entscheidend sein wird, um die gesamte Saison unser Bestes zu geben. Ich komme mit einem Jahr mehr Erfahrung, bin also kein Neuling mehr, und das ist definitiv ein Vorteil. Die Strecken bereits zu kennen und ein besseres Verständnis für den Ablauf eines Rennwochenendes zu haben, was sich stark von dem unterscheidet, was ich in der Moto3 gewohnt war, wird ein großer Vorteil sein.»

Als einziges Team ist VFT jedoch ein rein privates Projekt. «Das Niveau der Meisterschaft ist extrem hoch, aber wir sind zuversichtlich, dass wir das Zeug dazu haben, konstant an der Spitze mitzufahren», meint Teammanager Fabio Menghi. «Farioli verfügt trotz seines jungen Alters bereits über beachtliche Erfahrung auf Weltniveau und hat gezeigt, dass er unsere Entschlossenheit und unseren Wunsch nach wichtigen Ergebnissen teilt.»