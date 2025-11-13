Ana Carrasco im Krankenhaus: OP an Arm und Bein

Ihre erste Supersport-Saison war für Ana Carrasco eine Herausforderung, die ohne eine Top-15-Platzierung endete. Bevor die Spanierin einen zweiten Versuch startet, begab sie sich für einen Eingriff ins Krankenhaus.

Mit zwei Motorradweltmeisterschaften ist Ana Carrasco die erfolgreichste Rennfahrerin auf der Rundstrecke. Die 28-Jährige gewann 2018 die umkämpfte Supersport-WM 300 und holte 2024 in der Debütsaison der WorldWCR ihren zweiten Titel.

In diesem Jahr wagte sich Carrasco an ein neues Abenteuer und stieg in die Supersport-WM ein. Mit der Honda CBR600RR hatte sie nicht das beste Motorrad zur Verfügung, doch ihr Teamkollege Corentin Perolari holte bedeutend mehr aus der Mini-Fireblade heraus: Während die Spanierin nicht einen WM-Punkt holte, beendete der Franzose die Saison mit 88 Punkten als WM-13.

«Es war nicht einfach für mich: eine neue Klasse, ein neues Motorrad, ein neues Team und viel Neues zu lernen – aber es war ein weiterer Traum, der wahr geworden ist, um diesen Schritt in meiner Karriere zu machen», sagte die Spanierin. «Wir werden 2026 zurück sein. Stärker, hungriger und bereit, weiter zu kämpfen und uns zu verbessern!»

Fix ist: Carrasco wird auch 2026 mit Honda France in der mittleren Kategorie antreten. Die Vorbereitung auf die neue Saison begann die zweifache Weltmeisterin aber nicht mit Testfahrten, sondern im Krankenhaus!

«Ich ließ mich operieren, um die lästigen Unterarmkrämpfe loszuwerden, die mir seit Saisonmitte zu schaffen gemacht haben», erklärte Carrasco. «Bei der Gelegenheit ließ ich mir auch eine Platte und Schrauben entfernen, die ich seit dem Schien- und Wadenbeinbruch von Ende 2023 in Indonesien im rechten Knöchel hatte.»

Mittlerweile konnte Ana Carrasco das Krankenhaus verlassen.