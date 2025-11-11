Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Sensation: Jonathan Rea zurück bei Honda

Domi Aegerter: Erster Test mit Kawasaki ZX-6R steht

Von Kay Hettich
Dominique Aegerter hatte bisher nur eine Sitzprobe auf der Kawasaki ZX-6R
© Instagram/DominiqueAegerter

Dominique Aegerter hatte bisher nur eine Sitzprobe auf der Kawasaki ZX-6R

Nach drei Jahren Superbike-WM kehrt Dominique Aegerter in die Kategorie zurück, in der er seine größten Erfolge feierte. Wann der zweifache Supersport-Weltmeister den ersten Test mit der Kawasaki ZX-6R absolvieren wird.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Nur zwei Jahre fuhr Dominique Aegerter die Supersport-WM, doch der Schweizer hat riesige Fußabdrücke hinterlassen: Weltmeister 2021 und 2022 mit unglaublichen 27 Siegen und 35 Podestplätzen aus 44 Rennen. Außerdem glänzte der 35-Jährige mit 11 Pole-Positions und 20 schnellsten Runden – eine Quote von jeweils etwa 50 Prozent!

Nach drei Jahren Superbike-WM möchte Aegerter die mit der Yamaha R6 begonnene Erfolgsgeschichte in der kommenden Saison fortsetzen, dann aber mit dem Kawasaki-Werksteam Puccetti Racing.

«Die Supersport-WM ist eine gute Option für mich. So riesig ist der Schritt zurück auf eine 600er auch nicht, zumal meine Ergebnisse in der Superbike-Kategorie in den vergangenen zwei Jahren nicht die besten waren», sagte der Rohrbacher. «Ich freue mich darüber, mit Kawasaki Puccetti anzutreten. Grün ist eine neue Farbe für mich. Ich habe das Team bereits in Jerez getroffen. Es ist eine starke Truppe – die Mechaniker, meinen Crew-Chief und Teamchef kenne ich aus den fünf Jahren im Paddock.»

In diesem Jahr kam ein neues Modell der Kawasaki ZX-6R mit 636 ccm zum Einsatz. Bei den letzten beiden Saisonevents in Estoril und Jerez fuhr Jeremy Alcoba – Aegerters Teamkollege in der neuen Saison – einen dritten und zweiten Platz ein.

«Ende November haben wir den ersten Test, dann werde ich erstmals mit meiner Crew arbeiten und das Bike fahren», verriet Aegerter. «Ich fuhr zwei Jahre in der Supersport-Klasse und habe zwei Titel und viele Siege eingefahren. Wir müssen schauen, wie es beim Test läuft, aber natürlich ist mein Ziel, an der Spitze mitzufahren.»

Am 26. und 27. November findet in Jerez der letzte große Wintertest in diesem Jahr statt.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Dr. Helmut Marko: «Gesamtsituation ist positiv»

Von Dr. Helmut Marko
​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko blickt in seiner Kolumne für SPEEDWEEK.com auf den São Paulo-GP zurück und sagt, was passieren muss, damit Max Verstappen noch Titelchancen hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 11.11., 13:45, Motorvision TV
    Dream Cars
  • Di. 11.11., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 11.11., 14:30, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Di. 11.11., 15:15, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Di. 11.11., 16:00, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 11.11., 16:30, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Di. 11.11., 17:00, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Di. 11.11., 17:45, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Di. 11.11., 18:40, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • Di. 11.11., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1111054512 | 5