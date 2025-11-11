Domi Aegerter: Erster Test mit Kawasaki ZX-6R steht

Nach drei Jahren Superbike-WM kehrt Dominique Aegerter in die Kategorie zurück, in der er seine größten Erfolge feierte. Wann der zweifache Supersport-Weltmeister den ersten Test mit der Kawasaki ZX-6R absolvieren wird.

Nur zwei Jahre fuhr Dominique Aegerter die Supersport-WM, doch der Schweizer hat riesige Fußabdrücke hinterlassen: Weltmeister 2021 und 2022 mit unglaublichen 27 Siegen und 35 Podestplätzen aus 44 Rennen. Außerdem glänzte der 35-Jährige mit 11 Pole-Positions und 20 schnellsten Runden – eine Quote von jeweils etwa 50 Prozent!

Nach drei Jahren Superbike-WM möchte Aegerter die mit der Yamaha R6 begonnene Erfolgsgeschichte in der kommenden Saison fortsetzen, dann aber mit dem Kawasaki-Werksteam Puccetti Racing.

«Die Supersport-WM ist eine gute Option für mich. So riesig ist der Schritt zurück auf eine 600er auch nicht, zumal meine Ergebnisse in der Superbike-Kategorie in den vergangenen zwei Jahren nicht die besten waren», sagte der Rohrbacher. «Ich freue mich darüber, mit Kawasaki Puccetti anzutreten. Grün ist eine neue Farbe für mich. Ich habe das Team bereits in Jerez getroffen. Es ist eine starke Truppe – die Mechaniker, meinen Crew-Chief und Teamchef kenne ich aus den fünf Jahren im Paddock.»

In diesem Jahr kam ein neues Modell der Kawasaki ZX-6R mit 636 ccm zum Einsatz. Bei den letzten beiden Saisonevents in Estoril und Jerez fuhr Jeremy Alcoba – Aegerters Teamkollege in der neuen Saison – einen dritten und zweiten Platz ein.

«Ende November haben wir den ersten Test, dann werde ich erstmals mit meiner Crew arbeiten und das Bike fahren», verriet Aegerter. «Ich fuhr zwei Jahre in der Supersport-Klasse und habe zwei Titel und viele Siege eingefahren. Wir müssen schauen, wie es beim Test läuft, aber natürlich ist mein Ziel, an der Spitze mitzufahren.»

Am 26. und 27. November findet in Jerez der letzte große Wintertest in diesem Jahr statt.