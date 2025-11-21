Wette auf die Zukunft: MotoZoo MV verpflichtet Rookie

Als zweites Team von MV Agusta geht MotoZoo für die Supersport-WM 2026 ins Risiko und holte sich einen Rookie an Bord. Andrea Giombini soll spätestens 2027 für viele Erfolge mit der F3 800 sorgen.

Nachdem das Team von Andrea Quadranti zu Yamaha wechselte, droht MV Agusta in der Supersport-WM 2026 nicht nur ein quantitativer Absturz, sondern auch ein qualitativer. Denn bisher war mit Jacopo Cretaro bei Flembbo Racing lediglich ein Rookie bestätigt.

Nun zog das zweite MV Agusta-Team nach, und auch MotoZoo bestätigte mit Andrea Giombini einen Supersport-Neueinsteiger. Der 21-Jährige debütierte in diesem Jahr im Ducati-Team D34G als Ersatz, kam bei den Meetings in Aragón, Estoril und Jerez aber nicht über Platz 21 hinaus.

Für Teamchef Fabio Uccelli ist der Italiener eine Wette auf die Zukunft. «Wir freuen uns sehr, Andrea für die Saison 2026 in unserem Team willkommen zu heißen. Er ist ein junger und gut vorbereiteter Fahrer mit einer für sein Alter beeindruckenden Erfahrung», betonte Uccelli. «Wir setzen auf ihn, weil wir fest an sein Talent und seine Fähigkeit glauben, sich weiter zu verbessern: Er ist ein Fahrer, der uns in Zukunft große Freude bereiten kann.»

Der MotoZoo-Boss weiter: «Natürlich muss er sich erst an die Weltmeisterschaft und die für ihn neuen Rennstrecken gewöhnen, aber wir sind überzeugt, dass er das Potenzial hat, bereits in seiner ersten vollen Saison gute Leistungen zu zeigen. Unser Ziel ist es, gemeinsam einen soliden Weg zu gehen: 2026 soll er sein Debüt festigen und 2027 höhere Ziele anstreben.»

MotoZoo Racing bietet eine MV Agusta F3 800 der Saison 2025 zum Kauf an. Gerüchte zufolge wird man im kommenden Jahr nur einen Fahrer in die Rennen schicken.

Giombini ist sich bewusst, dass die erste volle Saison in der Supersport-WM keine leichte werden wird. «Ich habe bereits die Gelegenheit gehabt, das Niveau der Serie kennenzulernen, und ich weiß, wie umkämpft sie ist», sagte der Italiener. Genau deshalb kann ich es kaum erwarten, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Ich kenne das MotoZoo-Projekt gut und glaube fest an sein Potenzial. Ich möchte dem Team für sein Vertrauen danken: Ich werde auf der Rennstrecke alles geben, um es zurückzuzahlen.»