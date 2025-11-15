Bestes Ducati-Team 2025 bestätigt seine SSP-Piloten
Eigentlich wollte Orelac Racing mit Jorge Navarro in die Supersport-WM 2025 starten, aber der Spanier wurde vertragsbrüchig und erlag einem Angebot aus der Moto2 – und liegt vor dem Saisonfinale mit nur drei Punkten abgeschlagen auf dem 29. WM-Rang.
Der spanische Ducati-Team verpflichtete stattdessen Jaume Masià, der sich mit zwei Siegen, fünf Podestplätzen und als bester Ducati-Pilot mit dem WM-Rang 3 für das Vertrauen bedankte!
Übrigens: Der Teamname Orelac ist der Familienname von Teameigner Jose Calero rückwärts geschrieben. Dessen Sohn Nacho leitet das Team.
Auf diesem Erfolg von diesem Jahr möchte Orelac Racing VerdNatura aufbauen: Die Zusammenarbeit mit dem 25-Jährigen aus Valencia wird in der Supersport-WM 2026 fortgesetzt. Und auch der zweite Fahrer steht fest: Joshua Whatley, der in Estoril und Jerez bei MV Agusta Reparto Corse Bo Bendsneyder ersetzt hatte, wird im kommende Jahr seine erste volle Saison in der seriennahen Weltmeisterschaft bestreiten.