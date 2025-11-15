Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Bestes Ducati-Team 2025 bestätigt seine SSP-Piloten

Von Kay Hettich
Nach der erfolgreichsten Supersport-Saison seiner Geschichte hat Orelac Racing VerdNatura den Vertrag mit Aushängeschild Jaume Masia verlängert. Der Spanier bekommt aber einen neuen Teamkollegen.
Eigentlich wollte Orelac Racing mit Jorge Navarro in die Supersport-WM 2025 starten, aber der Spanier wurde vertragsbrüchig und erlag einem Angebot aus der Moto2 – und liegt vor dem Saisonfinale mit nur drei Punkten abgeschlagen auf dem 29. WM-Rang.

Der spanische Ducati-Team verpflichtete stattdessen Jaume Masià, der sich mit zwei Siegen, fünf Podestplätzen und als bester Ducati-Pilot mit dem WM-Rang 3 für das Vertrauen bedankte!

Übrigens: Der Teamname Orelac ist der Familienname von Teameigner Jose Calero rückwärts geschrieben. Dessen Sohn Nacho leitet das Team.

Auf diesem Erfolg von diesem Jahr möchte Orelac Racing VerdNatura aufbauen: Die Zusammenarbeit mit dem 25-Jährigen aus Valencia wird in der Supersport-WM 2026 fortgesetzt. Und auch der zweite Fahrer steht fest: Joshua Whatley, der in Estoril und Jerez bei MV Agusta Reparto Corse Bo Bendsneyder ersetzt hatte, wird im kommende Jahr seine erste volle Saison in der seriennahen Weltmeisterschaft bestreiten.

