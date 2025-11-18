ZXMoto 820RR-RS: Im Serientrimm 300 km/h schnell

Auf der Motorradmesse EICMA präsentierte ZXMoto die 820RR-RS für die Supersport-WM 2026. Firmengründer Zhang Xue sparte nicht mit vollmundigen Ankündigungen.

In China hat sich ZXMoto innerhalb kürzester Zeit zu einem der größten Motorradhersteller entwickelt. Die sportliche 500RR ist das meistverkaufteste Motorrad ihrer Klasse. Das schnelle Wachstum liegt auch am Firmengründer Zhang Xue, der sich zuvor als Kove-CEO einen guten Namen in der Branche erarbeitet hatte.

Xue vertrat sein neues Unternehmen jüngst auf der Motorradmesse EICMA in Mailand und kündigte dort an, dass ZXMoto ab dem kommenden Jahr auch den europäischen Markt erobern will. Das Engagement in der Supersport-WM 2026 dient also auch dem Marketing. «Innerhalb von fünf Jahren wird die Hälfte der weltweit führenden Motorradhersteller chinesisch sein», prophezeite der charismatische Xue.

ZXMoto gewann mit dem italienischen Top-Team Evan Bros Racing einen starken Partner und mit Federico Caricasulo und Valentin Debise zwei erfahrene Piloten. Zum Einsatz kommt die in drei Versionen gebaute 820RR. Die Eckdaten des Spitzenmodell – die 820RR-RS – sind beeindruckend: Der 819-cmm-Dreizylinder-Motor leistet 150 PS bei 13.000/min und beschleunigt das Motorrad auf 299 km/h. Das Trockengewicht wird mit 175 kg angeben.

Zum Vergleich: Die Yamaha R9 ist mit 250 km/h angegeben

ZXMoto verfolgt einen ehrgeizigen Dreijahresplan. «Im ersten Jahr auf dem Podium, im zweiten Jahr ein Rennsieg und im dritten Jahr mit dem Meistertitel», kündigte der Firmengründer an.