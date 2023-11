Tony Cairoli (38): Erster offizieller Ducati-Auftritt 13.11.2023 - 16:45 Von Johannes Orasche

© Instagram/Cairoli Tony Cairoli im Ducati-Shirt

Motocross-Ikone Antonio «Tony» Cairoli zeigte sich am vergangenen Wochenende im Rahmen der Motorradmesse EICMA in Mailand den begeisterten Tifosi erstmals in den Farben seines neuen Arbeitgebers Ducati.