Gregory Aranda (Yamaha) ist König von Stuttgart 2024

Mit einer souveränen Leistung gewann Sturm Racing Yamaha Pilot Gregory Aranda in der Hanns-Martin Schleyer Halle das Samstagsfinale der SX1-Klasse und holte damit den Titel 'König von Stuttgart'.

Der 35-jährige Gregory Aranda gewann mit einer makellosen Leistung den Titel 'König von Stuttgart'. Der für das deutsche Sturm Racing Team startende Routinier gewann an diesem Wochenende alles, was es zu gewinnen gab, zog im SX1-Samstagsfinale den Holeshot und kontrollierte das Feld von der Spitze.

Das SX1-Finale fand am Samstag leider ohne deutsche Beteiligung statt, da Maximilian Spies (KTM) und die anderen deutschen Fahrer nach mäßigen Starts die Qualifikation verpassten. Nach dem Start ins Finale rangierte zunächst Maxime Desprey (Yamaha) hinter Aranda auf Rang 2. Desprey trat in Stuttgart mit einer 250er Maschine gegen die 450er Armada an. Jordi Tixier (KMP Honda) erwischte ähnlich wie schon am Freitag keinen guten Start, war aber in der Waschbrettsektion stärker als seine Gegner und arbeitete sich kontinuierlich von Platz 5 aus nach vorne. Zwischen ihm und Desprey entbrannte in den letzten Runden ein hartes Duell um Rang 2. Am Ende setzte sich der Exweltmeister durch und im Ergebnis sahen die Zuschauer ein identisches Podium wie schon am Freitag.

Gregory Aranda war aber an beiden tagen eine Klasse für sich, zog elegant und effektiv seine Runden und schien das Geschehen mit Leichtigkeit zu kontrollieren. Bei ihm hat man den Eindruck, dass er mit zunehmenden Alter immer besser wird, ähnlich wie ein guter französischer Wein.

Mit seinen Tagessiegen am Freitag und Samstag gewann Gregory Aranda auch die Wertung 'König von Stuttgart'.

Ergebnis SX1, Samstag:



1. Gregory Aranda (F), Yamaha

2. Jordi Tixier (F), Honda

3. Maxime Desprey (F), Yamaha

4. Devin Simonson (USA), Kawasaki

5. Charles Lefrancois (F), Honda

6. Jeremy Hand (USA), Husqvarna

7. Mitchell Harrison (USA), Kawasaki

8. Adrien Escoffier (F), Yamaha

9. Thomas Ramette (F), Kawasaki

10. Julien Lebeau (F), KTM

11. Matthew Bayliss (GB), KTM

12. Jason Clermont (F), Kawasaki