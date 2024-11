Calvin Fonvielle (KTM) siegt, Boespflug ist Prinz

Der französische Sarholz KTM Pilot Calvin Fonvielle gewann das SX2-Samstagsfinale in der Stuttgarter Hanns-Martin Schleyer Halle vor Lokalmatador Nico Koch (Becker Racing KTM). Preston Boespflug holte den Prinzentitel.

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der französische Sarholz-KTM-Pilot Calvin Fonvielle das SX2-Samstagsfinale in der Hanns-Martin Schleyer Halle von Stuttgart. Während sich der Franzose an der Spitze schnell absetzen konnte, entbrannte hinter ihm ein heißer Kampf um die Podiumsplätze, in den gleich zwei deutsche Fahrer involviert waren. Zunächst behauptete sich der hervorragend aufgelegte Paul Haberland auf Platz 2. Der Deutsche konnte in den ersten Runden gleich mehrere Angriffe von Freitagssieger Brice Maylin (Yamaha) abwehren.

In Runde 7 von 15 stürzte Paul Haberland auf Platz 2 liegend in der Waschbrettsektion. Mit völlig zerrissenem Jersey und verbogenem Motorrad versuchte 'Habi' zwar noch weiterzufahren, aber ein gutes Ergebnis war unter diesen Umständen außer Reichweite. Trotz dieses Rückschlages konnte Paul Haberland in Stuttgart im international stark besetzten Feld einen erstaunlich guten Eindruck hinterlassen.

Nico Koch (Becker Racing KTM), normalerweise bekannt für seine guten Starts, kam in diesem Rennen nicht gut aus dem Startgatter heraus und musste sich aus dem Mittelfeld heraus nach vorne kämpfen. Er profitierte von Haberlands Crash und befand sich nach einer starken Aufholjagd ab der 9. Runde unter dem Jubel des Publikums bereits auf Podiumskurs hinter Fonvielle und Maylin.

Zwei Runden vor dem Ziel bekam Brice Maylin auf Rang 2 liegend plötzlich technische Probleme und musste sein Tempo verringern, Der Franzose wurde leichte Beute für Nico Koch. Nico, der am Freitag auf Platz 4 das Podium knapp verfehlte, erreichte im Samstagsfinale der SX2 den zweiten Platz, 7,566 Sekunden hinter Sieger Fonvielle.

Preston Boespflug (Pfeil Kawasaki) wurde Dritter und mit einem 2-3-Ergebnis holte der Amerikaner damit auch den Prinzentitel von Stuttgart, denn Freitagssieger Maylin fiel am Samstag noch bis auf den 6. Platz zurück.

Ergebnis SX2, Freitag:



1. Calvin Fonvielle (F), KTM

2. Nico Koch (D), KTM

3. Preston Boespflug (USA), Kawasaki

4. Brandon Ray (USA), Husqvarna

5. Mathys Boisramé (F), Husqvarna

6. Brice Maylin (F), Yamaha

7. Jules Pietre (F), Yamaha

8. Taylor Reid (AUS), Kawasaki

9. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna

10. Clement Briatte (F), KTM

11. Paul Bloy (D), KTM

12. Paul Haberland (D), Honda