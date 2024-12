AUS Open mit Jett Lawrence und Cooper Webb

Mit einem 6-1-1-Ergebnis gewann der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence das Finale der australischen Supercross-Meisterschaften, während Jett Lawrence im zweiten Lauf heftig abflog und ausfiel.

Die beiden Lawence-Brüder traten am vergangenen Wochenende in ihrem Heimatland an. Im Marvel Stadium von Melbourne fand das Finale der australischen Supercross-Meisterschaften (AUS Open) statt.

Die Rennen waren hochkarätig besetzt: Der amerikanische Star Racing Yamaha Pilot Cooper Webb dominierte das erste Finale mit einem Start-Ziel-Sieg, während sich Lokalmatador Jett Lawrence (Honda) nach verpatztem Start aus dem Mittelfeld heraus nach vorne kämpfen musste und das Rennen auf Platz 2 beendete.

Jetts älterer Bruder Hunter kam im ersten Finale auf Rang 6 ins Ziel und profitierte später von Fehlern und Stürzen seiner Kontrahenten. Jett und Cooper stürzten im zweiten Rennen. Mit zwei Laufsiegen konnte sich Hunter Lawrence am Ende den Tagessieg sichern.

Der Brite Dean Wilson (Honda), der beim WM-Lauf in Perth mit Vince Friese kollidierte und sich dabei die Schulter auskugelte, trat trotz starker Schmerzen in Melbourne an und zeigte besonders im dritten Finale auf Platz 2 eine starke Leistung, womit er den dritten Rang der Tageswertung erreichte. Zum WM Finale in Abu Dhabi am kommenden Mittwoch wird der Brite mit seiner verletzten Schulter voraussichtlich nicht antreten können.

Joey Savatgy (Honda) wurde mit einem 3-2-18-Ergebnis Vierter und sicherte sich mit 115 Punkten den Meisterschaftsgewinn. Shane McElrath (Honda) wurde australischer Supercross-Champion der SX2-Klasse.

Ergebnis AUS Open SX1:



1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 6-1-1

2. Jed Beaton (AUS), Yamaha, 5-3-3

3. Dean Wilson (GB), Honda, 10-6-2

4. Joey Savatgy (USA), Honda, 3-2-18

5. Luke Clout (AUS), Kawasaki, 9-5-5

…

14. Cooper Webb (USA), Yamaha, 1-DNF-DNS

15. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2-DNF-DNS

Endstand AUS OPEN, SX1:



1. Joey Savatgy (USA), Honda, 115 Punkte

2. Dean Wilson (GB), Honda, 109

3. Luke Clout (AUS), Kawasaki, 96

Endstand AUS OPEN, SX2:



1. Shane McElrath (USA), Honda, 113

2. Cole Thomson (CAN), 96

3. Brodie Connolly (NZL), Honda, 94

