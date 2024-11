Trotz Flaute: KTM liefert neue Modelle aus

Trotz der Umstrukturierungsphase, die KTM im Moment durchläuft, setzt das Unternehmen weiterhin auf Innovation und Dynamik in der Produktentwicklung. Mit neuen Modellen will KTM Bestands-und Neukunden ansprechen.

KTM-Kunden und Neukunden müssen keine negativen Auswirkungen befürchten. «Für unsere Kunden ändert sich nichts», erklärte die KTM Geschäftsführung.

«Selbstverständlich garantieren wir, dass wir weiterhin Motorräder, Ersatzteile und Zubehör zu den gewohnten Konditionen liefern. Es wird keine Unregelmäßigkeiten geben – weder im Warenfluss noch im Kundenservice.»

KTM durchläuft in den kommenden 90 Tagen eine Umstrukturierungsphase, um das Unternehmen an die schwierigen Gegebenheiten anzupassen. Die Kunden werden von diesem 'Boxenstopp' jetzt und in Zukunft nichts mitbekommen.

Auch für die kommende Straßensaison ist KTM mit neuen Modellen wie der KTM 125 SMC R, KTM 390 SMC R, der KTM 125 Enduro R, KTM 390 Enduro R sowie der KTM 390 Adventure und Adventure R gut und innovativ aufgestellt. Die neuen Modelle sollen im ersten Quartal 2025 ausgeliefert werden.