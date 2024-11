Eli Tomac (Yamaha): Laufsieg nur einmal verfehlt

Eli Tomac siegte in Australien in 7 von 8 Rennen

WM-Leader Eli Tomac musste nur im zweiten Rennen am Sonntag einen Laufsieg abgeben. Zuvor hatte er auch die Superpole für sich entschieden. Mit seinen Siegen an beiden Tagen konnte er seine Tabellenführung ausbauen.

Am Samstag hatte Eli Tomac (Yamaha) alle vier Rennen gewonnen, verfehlte aber in der Superpole die Bestzeit. Am Sonntag brannte er auch in der Superpole die schnellste Runde i den losen Untergrund und verfehlte nur im zweiten Lauf den Sieg. Dieses Rennen war geprägt vom Zweikampf zwischen ihm und Ken Roczen. Es gab mehrere Überholmanöver und Konter und am Ende konnte sich Roczen auf Platz 2 durchsetzen.

Tomac gewann an beiden Tagen den Grand Prix und konnte seine Führung in der WM-Tabelle weiter ausbauen. Sein Vorsprung gegenüber Titelverteidiger Ken Roczen (Suzuki) beträgt vor dem entscheidenden Finale in Abu Dhabi 46 Punkte.

«Es war ein sehr unvergessliches Wochenende», erklärte Tomac nach dem Rennen. «Ich habe den Sieg nur in einem einzigen Rennen verpasst. Das war wirklich großartig für uns, sieben von acht Rennen zu gewinnen und am Sonntag dann auch noch die Superpole zu gewinnen. Perth war eine sehr interessante Strecke mit einem Untergrund, auf dem wir normalerweise nicht fahren. Das ganze Wochenende war für uns eine Herausforderung, aber ich habe mir jetzt einen soliden Vorsprung erarbeitet und war auch mit meinem Motorrad zufrieden. Meine Starts waren in allen Rennen gut. Ich hatte einen großartigen Aufenthalt hier in Perth und freue mich darauf, nach Abu Dhabi zu kommen. Das ist für mich ein neuer Ort mit einer anderen Kultur.»

Ergebnis WSX Perth 2, SX1:



1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-3-1-1, 100 Punkte

2. Joey Savatgy (USA), Honda, 2-1-3-3, 89

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 3-2-3-2, 87

4. Gregory Aranda (F), Yamaha, 4-6-5-7, 68

5. Luke Clout (AUS), Kawasaki, 6-5-9-8, 59

6. Mitchell Oldenburg (USA), Kawasaki, 5-7-7-15, 58

WM-Stand SX1 nach Runde 3 von 4:



1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 303 Punkte

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 257, (-46)

3. Joey Savatgy (USA), Honda, 251, (-52)

4. Mitchell Oldenburg (USA), Kawasaki,172, (-131)

5. Luke Clout (AUS), Kawasaki, 159, (-144)

6. Gregory Aranda (F), Yamaha, 158, (-145)