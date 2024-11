Colt Nichols (Suzuki) meldet sich aus dem Krankenhaus

Der Crash von Suzuki-Pilot Colt Nichols im ersten WSX-Sonntagsrennen im australischen Perth war brutal. Der Amerikaner musste mit Nacken- und Schulterproblemen ins Krankenhaus transportiert werden.

Der Crash von Ken Roczens Teamkollegen Colt Nichols im ersten WSX Sonntagsfinale im australischen Perth war brutal. Dean Wilson stürzte in einer Rhythmussektion, die Honda überschlug sich und der hinter dem Briten folgende Colt Nichols befand sich bereits in der Flugphase der Sprungsektion und hatte keinerlei Chance, der Honda auszuweichen. Das Hinterrad touchierte in der Luft das Vorderrad von Wilsons Bike, so dass der Amerikaner einen Kicker aufs Hinterrad bekam und mit dem Vorderrad in den folgenden Gegenhang einschlug und sich überschlug. Am Boden wurde er auch noch von seinem eigenen Motorrad getroffen. Nichols musste mit Nacken- und Schulterproblemen ins Krankenhaus transportiert werden.

Von dort kam nun zum Glück Entwarnung. «Ich fühle mich heute ziemlich angeschlagen, es ist aber nichts Verrücktes passiert. Ich muss mich jetzt etwas erholen und schauen, was die kommenden Tage so bringen.»