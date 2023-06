WSX mit Ken Roczen im Stream: Es bleiben Fragen offen

Die Zuschauer aus Deutschland können auf dem Portal wsx.tv nur den kostenlosen Content der Supercross-WM verfolgen. Die Wertungsläufe sind für die deutschen Zuschauer auf DAZN.com angekündigt.

Während die Fans weltweit keinerlei Probleme haben, auf allen Kontinenten des Globus die US-Supercross- und Motocross-Meisterschaften live oder zeitversetzt zu verfolgen, wirft die Übertragung der am kommenden Samstag in Birmingham beginnenden Supercross-WM noch unbeantwortete Fragen auf.

Zwar hat der Serienpromoter 'Global SX' mit https://www.wsx.tv ein Streaming-Portal eingerichtet, auf dem sich auch die User aus Deutschland, Österreich und der Schweiz registrieren und danach einloggen können, aber das Angebot fällt regional sehr unterschiedlich aus. Zumindest die Qualifying-Sessions können in Europa ab 14 Uhr auch mit dem kostenlosen Account live verfolgt werden.

Interessant wird es dann bei den Rennen ab 19:30 Uhr. Die Zuschauer aus der Schweiz und Österreich haben keine Probleme und können jeden einzelnen Grand-Prix direkt auf wsx.tv einzeln (Pay Per View) buchen oder den Saisonpass (Championship Pass) erwerben. Diese Optionen haben die deutschen Zuschauer leider nicht. Für sie erscheint NA (not available, nicht verfügbar) mit Verweis auf die Broadcast Partner. Im Falle von Deutschland erscheint bei der Liste der Partner: «Exclusive to broadcast partner DAZN».

Also werfen wir einen Blick zu DAZN.com. Auf dieser Plattform erscheint die WSX-WM am Samstag, dem 1. Juli ab 19:30 Uhr tatsächlich im Programm. DAZN.com bietet 3 Abo-Pakete an: 'Unlimited' für 29,99 €/Monat, 'Standard' für 24,99 €/Monat und 'World' für 9,99 €/Monat. Die Frage ist nun: Mit welchem Paket kann man die Supercross-WM schauen?

Eine diesbezügliche Anfrage bei DAZN.com blieb nicht nur unbeantwortet, es kamen dabei noch mehr Unklarheiten und Stilblüten heraus: «Darf ich fragen, ob Supercross ein Teil des Motorradrennsports ist?» fragte mich der reale oder virtuelle Mitarbeiter im offiziellen Support-Chat. Ich formulierte die Frage konkreter: «Ich möchte für die Leser von SPEEDWEEK.com wissen, welches Paket sie kaufen müssen, um die Übertragung zu sehen. Unlimited, Standard oder World?» Die Antwort des realen oder virtuellen, aber jedenfalls autorisierten Fachpersonals von DAZN.com lautete: «Wie ich dir informieren habe, wir übertagen nicht dieser Event. [sic]»

Klar ist also nur:

Die Wertungsläufe stehen im Portal WSX.tv in der Schweiz und in Österreich sowie in Ländern wie Italien zur Verfügung, in Deutschland aber nicht. In Deutschland können nach dem Stand der Dinge nur die Qualifyings im kostenlosen Zugangsbereich verfolgt werden.

Für Zuschauer aus Deutschland sind die Wertungsläufe im Portal DAZN.com am Samstag ab 19:30 angekündigt. Welches Paket dafür allerdings notwendig ist, wird derzeit nicht kommuniziert. Stattdessen erklärt der offizielle Support-Chat, dass die Veranstaltung für Deutschland gar nicht zur Verfügung stünde, was ich allerdings mit aller Vorsicht für eine Fehlinformation halte, weil die Veranstaltung ja in der Programmvorschau von DAZN.com angekündigt ist.