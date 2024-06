Kalender der Supercross-WM 2024 veröffentlicht

FIM und Serienvermarkter SX Global haben den Kalender für die diesjährige FIM Supercross-WM vorgelegt. Die Meisterschaften sollen über vier Runden an 3 Veranstaltungsorten im vierten Quartal des Jahres stattfinden.

Die Supercross-WM soll über nur vier Veranstaltungen an drei Austragungsorten ausgetragen werden:

26.10.2024 – Vancouver, Kanada

23.11.2024 – Perth, Australien

24.11.2024 – Perth, Australien

04.12.2024 – Yas Island, Vereinigte Arabische Emirate

In Australien wird am 23. und 24. November ein Double-Header ausgetragen. Das Saisonfinale soll am Mittwoch vor dem Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi 2024 stattfinden.

Auffällig ist, dass der Kalender so gestaltet wurde, dass die Playoff-Runden in den USA bereits Geschichte sind, wenn die Supercross-WM beginnt. Die US Playoffs finden am 8. September auf dem zMax Dragway, am 15. September auf dem Texas Motor Speedway und am 22. September auf dem Las Vegas Motor Speedway statt. Der WSX-Serienvermarkter kann mit diesem Kalender darauf hoffen, dass sich vielleicht der eine oder andere US-Supercross-Star doch noch zu einer Teilnahme an der WSX entscheidet. Ob das Kalkül aufgeht, wird sich zeigen.

Andy Edwards, Executive Chairman von SX Global, erklärte: «Als die FIM-Supercross-Weltmeisterschaft 2022 in ihre Pilotsaison startete, hatte sie eine mutige Zukunftsvision: Supercross sollte auf ein internationales Niveau gehoben werden, indem man den Sport einem unterversorgten globalen Publikum zugänglich machte und neue Regionen und Märkte mit ungenutztem Potenzial identifizierte und dort Fuß fasste. Mit den Rennen in Vancouver, Perth und Abu Dhabi baut unsere Saison 2024 auf diesem Versprechen auf, stellt aber nur die Spitze dessen dar, was wir langfristig mit der WSX erreichen wollen. Wir können es kaum erwarten, das Publikum weltweit mit dem aufregendsten Supercross-Rennsport zu begeistern.»

Antonio Alía, Direktor der FIM-Motocross-Kommission, fügte hinzu: «Eine vielversprechende WSX-Saison steht vor der Tür. SX Global wird die Meisterschaft rund um den Globus austragen. Im Jahr 2024 wird der zweifache Weltmeister Ken Roczen als Titelverteidiger antreten und den Grundstein für die kommenden Jahre legen. Die FIM/CMS wird die Serie unterstützen und auch künftig eine verlässliche Säule für den Aufbau einer starken und beständigen Supercross-WM sein.»