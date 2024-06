Ducati hält Wort: Tony Cairoli fährt wieder Rennen

Am kommenden Wochenende wird der neunfache Motocross-Weltmeister und Ducati-Testfahrer Antonio Cairoli an der Italienischen Meisterschaft teilnehmen. Im August ist sogar ein Wildcard-Einsatz in der MXGP möglich.

Im Oktober 2023 kam eine lange und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen KTM und Tony Cairoli zu einem abrupten und überraschenden Ende. Der erfolgreiche Sizilianer wechselte zu Ducati und ist seither in die Entwicklung der neuen Motocross-Maschine eingebunden.

Der Hersteller aus Borgo Panigale bestreitet diese Saison die Italienische 450er-Meisterschaft, 2025 erfolgt der Einstieg in die MXGP-WM, im nächsten Schritt will Ducati auch in der US-Meisterschaft mitmischen.

Cairoli stieß am Ende der Saison 2009 zum Team Red Bull KTM und trumpfte bereits 2010 gewaltig auf. Er gewann die MX1-Weltmeisterschaft (jetzt MXGP) mit der 350 SX-F und fügte dann vier weitere WM-Titel in Serie hinzu. 2017 triumphierte Cairoli in der MXGP mit der KTM 450 SX-F und wurde dann weltweit zum Botschafter der Marke. Bis zu dessen WM-Rücktritt 2021 wurde zwölf Jahre gemeinsam Geschichte geschrieben; Tony bestritt 2022 noch Gastauftritte bei den US-Nationals und dem MXoN.

SPEEDWEEK.com traf sich bei der Superbike-WM in Misano am vergangenen Wochenende mit Paolo Ciabatti, dem Verantwortlichen bei Ducati für das Motocross-Projekt.

«Wir haben mit Maddii Racing ab 2024 einen Dreijahresvertrag, als Entwicklungsfahrer konnten wir Alessandro Lupino und gegen alle Wetten Tony Cairoli gewinnen», holte Ciabatti etwas aus. «Die zwei sind für uns die perfekte Kombination, am 1. Dezember 2023 testeten sie das Motorrad zum ersten Mal. Alessandro entwickelt das Bike in der Italienischen Meisterschaft, der Ausgangspunkt war die Standardversion. In der zweiten Saisonhälfte bewegen wir uns zunehmend in die Richtung eines Prototyps, um uns auf die MXGP 2025 vorzubereiten. Bislang läuft alles nach Plan, unerwartet haben wir mit Alessandro gleich das erste Rennen in Mantua gewonnen. Danach hatten wir weitere gute Resultate, in Montevarchi war er Zweiter hinter Bonacorsi, der mit Wildcard dabei war.»

«Die große Neuigkeit für alle Motocross-Fans ist, dass Tony am vierten Event der Italienischen Meisterschaft am kommenden Sonntag in Ponte a Egola in der Toskana teilnehmen wird», verriet der Ducati-Manager. «Wir werden also mit Tony und Alessandro antreten, das wird ein interessantes Comeback für Tony und wir sind schon alle aufgeregt. Das soll national ein einmaliger Auftritt bleiben, auch wenn Tony viel trainiert. Er will sehen, wo er steht. Vielleicht können wir später im August noch einen Wildcard-Einsatz in der MXGP planen. Das ist etwas, worüber wir uns nach den Rennen in Ponte a Egola Gedanken machen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir sehr glücklich sind, das Motorrad wird immer besser. Die Fahrer sind mit der bisher geleisteten Arbeit ebenfalls zufrieden.»

Mit Riola Sardo, Pietramurata und Maggiora sahen wir dieses Jahr bereits drei Grands Prix in Italien, für den ersten WM-Einsatz von Ducati kommt also kein Heimrennen in Frage. Im August sind die Rennen in Uddevalla in Schweden, in Arnheim in den Niederlanden und in Frauenfeld in der Schweiz.