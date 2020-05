Chris Stange: Intime Beziehung zu seiner KTM RC390

Kreise drehen auf dem Hof, Gassi gehen mit Lederkombi, kuscheln mit seiner KTM RC390 und noch viel mehr zeigt Chris Stange in einem Video aus der Corona-Quarantäne.

Das neuartige Coronavirus bringt bei den Menschen ungeahnte Talente zum Vorschein. Supersport-300-Pilot Chris Stange glänzt in einem unterhaltsamen YouTube-Video mit Kreativität, Witz und auch Mut.

Der Sachse wechselte im Winter vom italienischen Lorini-Team in der Supersport-WM zum heimischen Team Freudenberg in der Supersport-300. Obwohl der 21-Jährige kaum Zeit mit seinem neuen Arbeitsgerät verbracht hat, hat er bereits eine, sagen wir, intensive Beziehung zur KTM RC390 aufgebaut.

Stange hatte zumindest das Glück, dass er mit dem KTM-Team Freudenberg je drei Tage in Almeria und Portimao testen konnte, bevor in Europa der Notstand ausbrach. Seine Zeit zu Hause verbringt er offenbar am liebsten im Racing-Outfit und wäre jederzeit bereit, wieder loszulegen.