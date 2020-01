Supersport-WM 300

KTM Freudenberg: Teampräsentation auf der SachsenKrad

Jan-Ole Jähnig, Max Kappler, Christian Stange und Oliver König bestreiten 2020 die Supersport-WM 300 für KTM Freudenberg. Zur Motorradmesse SachsenKrad in Dresden präsentiert sich das Team der Öffentlichkeit.

In der Saison 2020 werden voraussichtlich erneut nur vier KTM in der Supersport-WM am Start sein und diese werden alle vom Freudenberg Racing Team eingesetzt. Die Teamchefs Carsten und Michael Freudenberg verpflichteten die drei deutschen Fahrer Jan-Ole Jähnig, Max Kappler, Christian Stange sowie den Tschechen Oliver König für die erfolgreiche Nachwuchsrennserie.

Die Supersport-300-WM wird im neuen Jahr bei allen Europa-Events der Superbike-WM dabei sein und zehn Rennen umfassen. Es werden bis zu 50 Einschreibungen erwartet, deshalb werden die freien Trainings und das Qualifying erneut in zwei Gruppen ausgetragen.

Wenn die SachsenKrad am Wochenende vom 17. bis 19. Januar 2020 als bundesweit erste Motorradmesse in Dresden ihre Tore öffnet, wird sich das KTM Team Freudenberg mit seinen Supersport-WM-Piloten und den Supersport-Academy-Youngstern Lennox Lehmann, Lennard Göttlich und Jann Netzker der Öffentlichkeit präsentieren.

Am Samstag, dem 18. Januar 2020 wird Freudenberg Racing auf der Haupttribüne in der Messe-Halle 2 vorgestellt. Moderiert wird die Teampräsentation erneut von Rennstreckensprecher-Legende Bernd Fulk. Um 15:00 Uhr werden die Freudenberg-Piloten in der «Heizfuxx-Lounge» eine Autogrammstunde geben.

Die SachsenKrad 2020 findet vom 17. bis 19. Januar in der Messe Dresden statt und hat am Freitag von 11 Uhr bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro und ist bis 16 Jahre frei. Für Schüler, Studenten und Auszubildende kostet die Tageskarte nur 4 Euro. Alle weiteren Informationen zur Messe und dem Programm finden Sie auf www.sachsenkrad.de.

SACHSENKRAD DRESDEN 2020 – TICKETS ONLINE KAUFEN