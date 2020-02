Supersport-WM 300

Chris Stange lässt hoffen: KTM-Premiere Anfang März

Insgesamt sechs Testtage haben die vier Fahrer des sächsischen KTM-Teams Freudenberg, bevor Ende März in Jerez die Supersport-300-WM 2020 beginnt. Neu sind die Einheitselektronik und die Slick-Reifen.

2017 wurde die Supersport-300-WM ins Leben gerufen, der bis heute erfolgreichste Deutsche ist Luca Grünwald, der 2018 in Assen gewann und im selben Jahr WM-Vierter wurde. Der Bayer kam damals aus der IDM Superbike, gewöhnte sich aber schnell von der über 200 PS starken 1000er an die 50-PS-KTM in der kleinsten SBK-WM-Klasse.

Mit Christian Stange geht das Team Freudenberg ein ähnliches Wagnis ein – und hofft auf vergleichbare Erfolge. Der 21-jährige Sachse war die letzten zwei Jahre in der Supersport-WM auf einer zirka 130 PS starken Honda und Kawasaki auf unterlegenem Material unterwegs, in 15 Rennen gelangen ihm fünf Punkteränge. Sein Glanzstück: Platz 13 im letzten Jahr in San Juan/Argentinien.

Vom 2. bis 4. März hat Stange zusammen mit seinen drei Teamkollegen Jan-Ole-Jähnig, Max Kappler und Oliver König drei Testtage in Almeria, vom 7. bis 9. März drei weitere in Portimao. Neben den vier WM-Piloten werden auch die drei IDM-Jungs Lennox Lehmann, Lennard Göttlich und Jann Netzker aus dem Freudenberg-Team dabei sein.

«Vier Wochen vor dem ersten Rennen wird es Zeit, dass ich mal auf der KTM sitze», hielt Stange fest. «Ich bin gespannt und freue mich. In Almeria fuhr ich das letzte Mal vor zehn Jahren, ich habe die Strecke aber sehr gut in Erinnerung. Portimao ist eine geile WM-Strecke, dort können wir Referenzzeiten nehmen. Ich gehe das ganz entspannt an. Das sind Tests: Wir müssen ein paar Sachen probieren und uns aufeinander einschießen. Ich bin gut vorbereitet.»

«Es gilt Daten zu sammeln und verschiedene Einstellungen der neuen Einheitselektronik von Mectronik zu testen», berichtete Teamchef Carsten Freudenberg SPEEDWEEK.com vom Testplan der WM-Piloten. «Außerdem müssen wir die WP-Suspension auf die Slick-Reifen abstimmen, ab diesem Jahr sind Slicks vorgeschrieben. Und wir haben eine neue Anti-Hopping-Kupplung von Suter, die wir auf jeden Fahrer einstellen müssen. Für die IDM-Jungs ist dieser gemeinsame Test eine perfekte Möglichkeit, um möglichst viel zu lernen. Sie können den WM-Fahrern live über die Schulter schauen. Wir werden die Daten aller Fahrer analysieren und vergleichen. So kann jeder sehen, wo seine Stärken und eventuelle Reserven sind.»

Die Supersport-300-WM umfasst diese Saison zehn Rennen: Sie beginnt am letzten März-Wochenende in Jerez und hat ihr Finale am 27. September in Magny-Cours.