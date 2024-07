Most, Lauf 2: KTM-Fiasko bei Kawasaki-Sieg, Tonn 16.

Das zweite Rennen der Supersport-WM 300 in Most wurde von Loris Veneman gewonnen, nachdem sein Kawasaki-Markenkollege Inigo Iglesias bestraft wurde. Zwei der drei KTM-Piloten stürzten.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen wird ab diesem Jahr nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählte, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 das Ergebnis der Superpole. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen. So nahm im zweiten Lauf der Supersport-WM 2024 in Most Svoboda-Ersatz Clark Thompson (Kawasaki) die Pole-Position ein, Mirko Gennai (Kawasaki) und der starke KTM-Gaststarter Oliver Svendsen komplettierten die erste Startreihe. Weltmeister Jeffrey Buis (KTM) startete von Position 9.

Bei Rennstart um 12:45 Uhr war das Wetter sonnig und 30 Grad Celsius heiß. An der Spitze kämpften die Kawasakis von Loris Veneman, Gennai, Inigo Iglesias und Thompson gegen die KTMs von Svendsen und Buis um jeden Zentimeter. Typisch für die Nachwuchsserie wechselten die Positionen ständig und jeder Hersteller mischte mit mindestens einem Piloten vorn mit. Nach sechs von zwölf Runden lagen die Top-8 innerhalb nur einer Sekunde.

Zu Beginn der neunten Runde die rennentscheidende Szene in der Spitzengruppe: Yamaha-Pilot Matteo Vannucci verbremste sich in Kurve 1 und räumte Thompson, Gennai und Buis ab. Fortan kämpften die Kawasaki-Piloten Iglesias und Veneman um den Sieg. Um den Wimpernschlag von 0,001 sec hatte der Spanier die Nase vorn!

Doch Iglesias wurde hinter Veneman auf Platz 2 zurückgestuft, weil er dem Niederländer im Sprint zur Ziellinie gefährlich nahe kam. Dritter wurde der von ganz hinten gestartete Yamaha-Pilot Aldi Mahendra.

KTM-Gaststarter Svendsen machte wenig später das KTM-Desaster mit einem Sturz perfekt. Der einzige KTM-Pilot im Ziel war Phillip Tonn, allerdings lediglich auf Platz 16.

So lief das Rennen:

Start: Gennai vor Svendsen und Iglesias in die erste Kurve. Buis Achter, Ton auf 23. Einige Piloten müssen in der ersten Kurve in den Kies ausweichen.



Runde 1: Svendsen, Gennai und Veneman nahezu zeitgleich auf der Linie. Buis Sechster. Tonn vor auf 16.



Runde 2: Drei Kawasaki vorn, dann die KTM von Buis. Sturz Unai Calatayud. Schnellste Runde Feanton Seabright (22./Kawasaki) in 1:46,310 min.



Runde 3: Tonn auf 20. zurückgefallen. Sturz Manso und Fontainha.



Runde 4: Die Top-12 innerhalb nur einer Sekunde. Aldi Mahendra (Yamaha), der von ganz hinten gestartet war, belegt Rang 5! David Salvador (18./Yamaha) fährt eine 1:45,922 min.



Runde 5: Svendsen (9.) hat erstmals mehr als eine Sekunde Rückstand. Tonn (23.) verliert drei weitere Positionen.



Runde 6: Auf der Geraden schiebt sich das Feld immer wieder zusammen, aber die Top-8 setzen sich leicht ab.



Runde 7: Vorn geben die Kawasaki die Pace vor, KTM-Pilot Buis (8.) hält sich zurück und lässt sich nicht in die Karten schauen. Svendsen nur noch auf Platz 17, Tonn auf 21.



Runde 8: Gennai vor Iglesias und Veneman.



Runde 9: Ein Massencrash in der Spitzengruppe in der ersten Kurve kegelt Buis, Thompson, Gennai und Vannucci aus dem Rennen.



Runde 10: Iglesias führt um 0,9 sec vor Veneman und Marc Garcia (Kove). Sturz Svendsen.



Runde 11: Veneman hat die Lücke zu Iglesias geschlossen. Um Platz 3 kämpfen sieben Piloten.



Letzte Runde: Iglesias zuerst auf der Linie, doch er wird hinter Veneman auf Platz 2 zurückgestuft. Platz 3 sicherte sich Mahendra.