Most, Lauf 1: KTM-Gaststarter kämpfte um den Sieg

Beim Meeting der Supersport-WM 300 in Most setzte sich im ersten Lauf Kawasaki-Pilot Aldi Loris Veneman durch. Die KTM-Flagge hielt Gaststarter Oliver Svendsen auf Platz 5 hoch. Phillip Tonn stürzte.

In der Superpole am Freitagnachmittag brauste der Niederländer Loris Veneman (Kawasaki) auf Startplatz 1. Die erste Reihe komplettierten Svoboda-Ersatz Carter Thompson (Kawasaki) und Marco Gaggi (Yamaha). KTM-Aushängeschild Jeffrey Buis qualifizierte sich als Zehnter, bekam jedoch ein Long-Lap-Penalty aufgebrummt, weil er im Qualifying einen Gegner abräumte. Aus demselben Grund erhielt der WM-Zweite Aldi Mahendra (Yamaha) sogar eine doppelte Long-Lap. Philipp Tonn ging von Position 24 ins erste Rennen.

Aber bekanntlich ist die Startposition in der 300er-Kategorie weniger entscheidend als in leistungsstärkeren Serien!

Bei herrlichem Sommerwetter wurde der erste Lauf um 12:45 Uhr gestartet. Das Rennen über zwölf Runden verlief typisch für die Nachwuchsserie mit vielen Überholmanövern und Führungswechseln.

An der Spitze setzte sich schnell eine Gruppe von sieben Piloten ab. Neben vier Kawasaki mischte auch je eine Yamaha, Kove und KTM mit. Mit einem Defekt verabschiedete sich Matteo Vannucci (Yamaha) frühzeitig vom Kampf um den Sieg, der Rest blieb bis zur Ziellinie dicht beieinander.

In der letzten Runde behinderten sich der Führende Inigo Iglesias und Carter Thompson, was Pole-Setter Loris Veneman zu seinem ersten Saisonsieg nutzte. Auch Marc Garcia schlüpfte mit seiner chinesischen Kove durch und sicherte sich Platz 2. Den dritten Platz auf dem Podium sicherte sich Thompson.

Bester KTM-Pilot wurde überraschend Gaststarter Oliver Svendsen auf Platz 6 mit nur 0,477 sec Rückstand. Für Buis war das Rennen bereits vor dem Start gelaufen, als er nach der Warm-up-Lap wegen eines technischen Problems in die Boxengasse abbog. Mit einem Blitzstart kam Buis bereits aus der ersten Runde als Dritter und mischte an der Spitze mit. Phillip Tonn stürzte in Runde 8 in den Top-10 liegend und erreichte als 30. das Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Veneman vor Gennai und Thompson in die erste Kurve. Gaggi fällt auf Platz 27 zurück. Buis bog nach der Warm-up-Lap in die Boxengasse ab.



Runde 1: Veneman vor Iglesias und Thompson. Tonn auf Platz 18. Buis hetzt dem Feld hinterher und absolviert sofort seine Strafe.



Runde 2: Thompson hat die Führung übernommen und sich um ein paar Meter abgesetzt. Schnellste Runde Matteo Vannucci in 1:46,321 min.



Runde 3: Vannucci hat Thompson gestellt. Die Spitzengruppe besteht aus sieben Piloten. Buis Letzter (33.) mit 4 sec Rückstand auf den vorletzten.



Runde 4: Die Top-6 innerhalb 0,5 sec. Vorn mit dabei Gaststarter Oliver Svendsen mit der besten KTM auf Platz 6. Vannucci fällt mit Defekt aus.



Runde 5: Tonn hat sich auf Platz 13 vorgearbeitet. Buis mit 13 sec Rückstand jetzt Vorletzter.



Runde 6: WM-Leader Iglesias forciert das Tempo, wird aber im Windschatten von Thompson eingefangen.



Runde 7: Thompson und Iglesias wechsel sich an der Spitze ab. Svendsen und Kove-Pilot Marc Garcia halten weiter mit. Buis vor auf 24.



Runde 8: Garcia (6.) fällt leicht zurück. Tonn gestürzt.



Runde 9: Buis fährt die Rundenzeiten der Spitze, liegt aber nur auf Platz 22. Bijman gibt das Rennen auf.



Runde 10: Veneman führt vor Iglesias, Gennai, Thompson und Svendsen.



Runde 11: Die Top-6 innerhalb nur einer Sekunde.



Letzte Runde: Veneman gewinnt vor Garcia und Thompson. Svendsen Sechster, Buis auf 21.