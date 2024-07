Most: Kawasaki-Pole nach Massencrash mit fünf Piloten

Loris Veneman erzielte in Most die Pole-Position

Nach vier Wochen Pause geht die Supersport-WM 300 in Most in ihre fünfte Runde. Die Superpole entschied Kawasaki-Pilot Loris Veneman nach einem Abbruch für sich. KTM Freudenberg erreichte mit Jeffrey Buis Startplatz 10.

Der Zeitplan der seriennahen Weltmeisterschaft sieht in diesem Jahr für die Supersport-WM 300 nur noch ein freies Training vor. In der 20-minütigen Session fuhr WM-Leader Inigo Iglesias in 1:45,589 min die schnellste Zeit. Bester KTM-Pilot war Jeffrey Buis mit fast 1,4 sec Rückstand. Bedauerlicherweise nicht in Most am Start ist Lokalmatador Petr Svoboda nach seinem Sturz in Misano (Schien- und Wadenbeinbruch). RT Motorsport by SKM verpflichtete als Ersatz den Australier Carter Thompson, der als Zweiter im Training überraschte.

Am Freitagnachmittag folgte bereits die Superpole. Das 25-minütige Qualifying auf dem Autodrom Most begann um 14:10 Uhr und fand bei bestem Wetter und über 30 Grad Celsius statt – kein Vergleich zum vergangenen Jahr, als es sehr kühl war und immer wieder regnete.

Die nennenwerte Rundenzeit fuhr nach fünf Minuten Loris Veneman (Kawasaki) in 1:46,777 min. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord stellte 2023 Jose Perez Gonzalez (Kawasaki) in 1:46,162 min auf. Die schnellste Rundenzeit überhaupt stammt jedoch aus dem Warm-up 2022 durch den im selben Jahr verstorbenen Victor Steeman (Kawasaki) in 1:45,332 min.

Nach zehn Minuten stürzten mit Jeffrey Buis (KTM) und Aldi Mahendra (Yamaha) zwei Top-Piloten. Der Niederländer hatte sich in Kurve 1 verschätzt und verbremst und räumte den bedauernswerten Indonesier mit ab. Derweil setzte sich Mirko Gennai (Kawasaki) in 1:46,366 min vor Thompson an die Spitze. Bei Halbzeit markierte Veneman in 1:46,137 min die erste Zeit unter dem Rekord.

Nach einem Boxenstopp gingen alle 33 Piloten auf die finale Zeitenjagd. Bei noch vier Minuten sorgte ein Massencrash mit fünf Piloten zuerst für gelbe Flaggen, dann wurde die Session mit noch zwei Minuten abgebrochen. Der Abbruch war erforderlich, um Galang Hendra Pratama (Yamaha) und Ivan Bolano Hernandez (Kawasaki) zu bergen und ins Medical-Center zu bringen.

Weil die verbliebene Zeit ausreichte, um den Piloten noch eine schnelle Runde zu ermöglichen, wurde das Qualifying neu gestartet. Es blieb aber bei der Pole für Loris Veneman vor Carter Thompson (beide Kawasaki) und Marco Gaggi (Yamaha), der in den Massensturz verwickelt war.

Der Spanier Marc Garcia stellte die beste Kove auf Startplatz 9. Buis betrieb als Zehnter und damit als bester KTM-Pilot Schadensbegrenzung. Teamkollege Phillip Tonn qualifizierte sich als 23.