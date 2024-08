Portimão, Lauf 2: Zwei Kawasaki vor zwei Kove

Der zweite Lauf der Supersport-WM 300 in Portimão war ein spannender Fünfkampf bis ins Ziel. Den Sieg räumte mit Mirko Gennai ein Kawasaki-Pilot ab. Kove aus China wird immer stärker. KTM-Ass Jeffrey Buis wurde Siebter.

Die Startaufstellung für das zweite 300er-Rennen wird ab diesem Jahr nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 das Ergebnis der Superpole. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen.

So nahm im zweiten Lauf der Supersport-WM 2024 in Portimão der am Samstag gestürzte Matteo Vannucci (Yamaha) die Pole-Position ein. Svoboda-Ersatz Carter Thompson (Kawasaki) und Marc Garcia (Kove) komplettierten die erste Startreihe. Weltmeister Jeffrey Buis (KTM) startete von Position 8. Dessen Freudenberg-Teamkollege Philipp Tonn musste von Platz 20 ins Rennen gehen.

Bei Rennstart um 15:30 Uhr Ortszeit war das Wetter sonnig und 30 Grad Celsius heiß. An der Spitze kämpften die MTM-Kawasaki von Loris Veneman und Mirko Gennai, die Kove von Marc Garcia und Julio Garcia Gonzalez sowie die Yamaha von Elia Bartolini um den Sieg. Hinsichtlich der Motorräder gab es keinen erkennbaren Unterschied – aus dem Windschatten konnte jeder jeden überholen.

Zwei Runden vor dem Ende war der Ausgang noch vollkommen offen. Als Kove-Pilot Julio Garcia Gonzalez aggressiv nach vorn drängte und dabei auch seinen Teamkollegen Marc Garcia in Positionskämpfe verwickelte, nutzte Mirko Gennai die Gelegenheit für den Sieg. Auch der zweite Platz ging mit Loris Veneman an das Kawasaki-Team MTM.



Weil Inigo Iglesias (Kawasaki) in beiden Rennen ausschied, ist der Niederländer neuer WM-Leader.

In der Verfolgergruppe kämpften die Freudenberg KTM-Piloten. Philipp Tonn fuhr zeitweise bis auf Platz 6 nach vorn, fiel am Ende aber weit zurück und kreuzte auf Position 22 die Ziellinie. Bester KTM-Pilot wurde Weltmeister Jeffrey Buis als Siebter.

So lief das Rennen:

Start: Garcia vor Bartolini und Gennain in die erste Kurve. Buis Fünfter. Tonn auf 16.



Runde 1: Bartolini vor Garcia, Gennai und Buis. Garcia Gonzales drückt Vannucci neben die Piste.



Runde 2: Die Top-3 um 0,8 sec vor den Verfolgern. WM-Leader Iglesias fällt mit einem technischen Problem aus. Schnellste Runde Loris Veneman (Kawasaki) in 1:54,988 min.



Runde 3: Veneman (4.) und Garcia Ganzalez haben die Lücke zur Spitze geschlossen.



Runde 4: Die Top-5 fahren auf Augenhöhe. Tonn auf 9, Buis auf 11.



Runde 5: Die Positionen an der Spitze ändern sich ständig. Buis (6.) und Tonn (7.) führen die Verfolgergruppe an.



Runde 6: Zeitweise lagen beide Kove vorn. Die Spitze liegt um über 3 sec vorn.



Runde 7: Tonn (6.) machte 14 Positionen gut!



Runde 8: Die Top-5 weiterhin innerhalb nur 0,137 sec.



Runde 9: Tonn nach Ausritt ans Ende des Feldes zurückgefallen.



Runde 10: Gennai und Garcia mit kleinem Vorsprung auf Bartolini, Veneman und Garcia-Gonzalez. Buis Neunter.



Letzte Runde: Gennai gewinnt vor Veneman und Garcia Gonzalez. Buis auf 7, Tonn auf 22.