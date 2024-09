Entwarnung: Galang Hendra Pratama (Yamaha) ist ‹okay›

Der Sturz von Galang Hendra Pratama im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Aragon sorgte für den Rennabbruch. Die ersten Meldungen aus dem Krankenhaus lassen auf eine schnelle Rückkehr des Yamaha-Piloten hoffen.

Es war kein gutes Gefühl, als nach dem Sturz der Yamaha-Piloten Galang Hendra Pratama und Marco Gaggi ein Rennabbruch erfolgte und es 15 lange Minuten dauerte, bis der Indonesier geborgen und mit dem Krankenwagen ins Medical-Center gebracht wurde. Dass der 25-Jährige anschließend per Helikopter ins Krankenhaus nach Zaragoza geflogen wurde, trug dabei nicht zur Beruhigung bei.

Erst am Montagvormittag erreichen uns positive Nachrichten von seinem Team ProGP Racing. «Galang geht es gut. Nach seinem Sturz wurde er ins Krankenhaus geflogen, wo weitere Untersuchungen erfolgen – insgesamt geht es ihm aber gut. Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns unterstützt haben und um Galangs Zustand besorgt waren, sowie dem gesamten medizinischen Team. Gute Besserung Galang, wir warten auf dich.»

Auch wenn keine Details genannt sind, hat sich der Yamaha-Pilot offenbar keine schwerwiegenden Verletzungen zugezogen. Unfallgegner Marco Gaggi erklärte: «Wir hatten einen heftigen Crash. Die wichtigste Nachricht ist, dass Galang bei Bewusstsein war und sich erholen wird.»

Erstaunlich: Pratama ist der Bruder von WM-Leader Aldi Mahendra, der im Wissen des Unfalls im zweiten Rennen an den Start ging und nervenstark von Startplatz 11 als Zweiter aufs Podium stürmte. Die beiden Indonesien standen beim Meeting in Magny-Cours in beiden Rennen gemeinsam auf dem Podest.